Lía Gómez 17 JUN 2026 - 17:50h.

Nacho Aragón ha convertido la filosofía de su marca de ropa en un espacio donde el café de especialidad, los productos artesanales y la calma son los protagonistas.

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Encontrar un lugar tranquilo en pleno centro de Madrid no siempre es fácil. Entre el ruido, las prisas y el constante movimiento de la ciudad, cada vez son más las personas que buscan espacios donde detenerse durante un rato y disfrutar de una experiencia más pausada. Precisamente con esa idea nació Casa Neutrale, el proyecto impulsado por Nacho Aragón, hijo del actor Emilio Aragón, que ha logrado convertir una cafetería en mucho más que un lugar donde tomar café.

Ubicado en una de las zonas más concurridas de la capital (calle Regueros, 13), el espacio se ha hecho un hueco entre quienes buscan desayunar, trabajar o simplemente desconectar durante unas horas en un entorno donde predominan la sencillez, el diseño cuidado y el producto artesanal.

Un proyecto que va más allá del café

Casa Neutrale no nació como una cafetería al uso. El establecimiento forma parte del universo Neutrale, la firma de moda y estilo de vida creada por Nacho Aragón junto a varios socios. Con el paso del tiempo, el proyecto fue ampliando horizontes hasta trasladar su filosofía a un espacio físico donde la gastronomía y la experiencia tienen tanto peso como la propia marca.

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De hecho, el propio empresario explicaba en una entrevista para Vanity Fair que el objetivo nunca fue quedarse únicamente en el sector de la moda: "La cafetería es una evolución de nuestra firma madre. No queríamos vender solo ropa. Nuestra intención es crear un concepto de vida con el que la gente se pueda identificar". Más que abrir un local de restauración, la idea era construir un espacio capaz de reflejar una forma concreta de entender el consumo, el tiempo libre y las relaciones sociales.

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Café de especialidad y producto artesanal

Uno de los grandes atractivos del local es su apuesta por el café de especialidad, un producto que ha ganado popularidad en los últimos años entre quienes buscan una experiencia más cuidada en cada taza. La carta gira en torno a ingredientes seleccionados y elaboraciones sencillas, donde la calidad de la materia prima ocupa un papel protagonista. Entre las opciones habituales se encuentran tostadas elaboradas con pan artesanal, repostería casera, yogures, sándwiches y distintas propuestas pensadas para desayunos o comidas ligeras.

La filosofía del proyecto pasa precisamente por poner en valor los productos bien hechos, sin artificios innecesarios y apostando por elaboraciones reconocibles. Como explicó Nacho Aragón en declaraciones recogidas por The Objective: "No pretendemos inventar nada nuevo, sino hacer lo de siempre pero de la mejor manera posible". Una idea que resume a la perfección el espíritu de un espacio donde lo importante no es sorprender con fórmulas extravagantes, sino cuidar los detalles.

Un refugio frente al ritmo de la ciudad

Más allá de la oferta gastronómica, uno de los elementos que más llama la atención de quienes visitan Casa Neutrale es el ambiente. El espacio ha sido diseñado para transmitir calma. Materiales naturales, tonos suaves, iluminación cálida y una decoración minimalista contribuyen a crear una sensación de tranquilidad poco habitual en una de las ciudades más dinámicas de España.

Esa búsqueda de desconexión es precisamente una de las ideas sobre las que gira todo el proyecto. Una filosofía que ha terminado convirtiéndose en una de las señas de identidad del local y en uno de los motivos por los que muchos clientes lo consideran una especie de oasis urbano en pleno Madrid.

Mucho más que una cafetería

Con el paso de los años, el universo Neutrale ha ido creciendo y ampliando sus horizontes más allá de la moda. La gastronomía, el café, la música y las experiencias compartidas forman parte de un proyecto que busca construir comunidad alrededor de determinados valores. Casa Neutrale se ha consolidado así como uno de esos lugares que invitan a quedarse un rato más de lo previsto.

Un espacio donde el protagonista no es una receta viral ni una tendencia pasajera, sino algo mucho más sencillo: disfrutar de un buen café, un producto artesanal y unos minutos de tranquilidad en medio del ritmo frenético de la ciudad. Porque a veces el verdadero lujo no está en la sofisticación, sino en encontrar un rincón donde el tiempo parezca avanzar un poco más despacio.