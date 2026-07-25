Jesús Rojas 25 JUL 2026 - 08:00h.

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El chef jiennense Álvaro Salazar necesita pocas presentaciones a estas alturas. Aún así, te contaremos brevemente cómo ha conseguido que el restaurante mallorquín Voro, donde lleva oficiando desde que lo abrió en 2019, sea considerado uno de los mejores del país. Se ubica dentro de Cap Vermell Grand Hotel, en la localidad de Canyamel y su propuesta se basa en un menú degustación ('Devoro') que va cambiando a lo largo del año y no sigue una estructura fija. En un enclave privilegiado, con vistas al mar y a la montaña, el complejo turístico donde se encuentra ofrece una experiencia de desconexión y bienestar que encuentra en esta cocina arraigada al Mediterráneo, pero muy marcada por la memoria y sensibilidad andaluza del chef, a la mejor aliada posible.

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Distinguido con 3 Soles Repsol y 2 estrellas Michelin, la filosofía de Salazar se expresa a través de una cocina con un lenguaje propio, íntimo y personal que se acompaña de una bodega cuidada y un servicio de sala de altura para ofrecer una experiencia única. Pero nada de esto quita que nuestro invitado sea de los que saben apreciar las bondades de todo buen chiringuito, sobre todo porque lleva más de una década viviendo en Mallorca (abrió Argos en 2015), donde abundan tanto los tradicionales como esos beach clubs donde la comida no suele ser precisamente la protagonista.

Pero hoy hemos venido a hablar, sobre todo, de los primeros, ya que parece que Álvaro habla nuestro mismo idioma: "Un chiringuito para mí es un local de hostelería donde puedes disfrutar de una oferta de bebidas y comidas desenfadada, y de una calidad acorde con el servicio. Es ese espacio donde se percibe el territorio más esencial reflejado en platos populares creados para ser disfrutados, normalmente, en la playa, o cerca del mar. Y lo que más me gusta de ellos es... ¡Todo! (Risas) Ya que siempre te invitan a relajarte, disfrutar y pasar un buen rato, ya sea acompañado de familia, amigos o en pareja". Y esto es justo lo que vas a encontrar en las cuatro pistas baleares que te dejamos a continuación. ¡Ve reservando!

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Ca's Patró March

"Situado a los pies de la montaña, frente al mar, suelen trabajar muy buen producto (gamba roja, langosta y pescados del día) y el ambiente es inmejorable. Eso sí, es complicado reservar en estas fechas, pero merece la pena intentarlo". Este es el consejo que nos deja Salazar tras recomendarnos este chiringuito que ocupa lo que en su día era una casa de pescadores y donde hoy en día no sería una sorpresa que te cruzaras con Susan Sarandon, Pierce Brosnan o Michael Douglas, entre otros actores famosos que hace años que se dejan caer por la zona. Pero no es esto lo que debería motivarte para ir a conocerlo, sino sus mariscos o esas piezas que acaban de pescar hace un rato y siempre seducen a sus comensales.

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Carrer Sa Cala, 16, (Deià, Mallorca)

Ponderosa Beach

"Es el sitio que siempre recomiendo si quieres comer bien, con los pies metidos en la arena y delante de una de las playas más bonitas de la isla. Destacaría sus arroces y otros platos ligeros que están bien ejecutados, como sus croquetas o el pescado del día en crudo con coliflor, que es otro de sus clásicos". Todo esto en plena Playa de Muro, elegida la tercera mejor de Europa en los Traveler’s Choice Awards, un espectáculo de la naturaleza que es el mejor telón de fondo posible para la degustación de un menú a base paellas, pescados frescos, ensaladas y carnes en un restaurante casi centenario.

Casetes des Capellans, 123 (Ca'n Picafort, Mallorca)

Ca'n Gavella

La siguiente parada no exige mucho desplazamiento, algo que se agradece con estos calores... ¿verdad? "Está muy cerquita de Ponderosa Beach y lo que más me gusta de Ca'n Gavella son sus paellas, aunque hay otros platos que también son perfectos para disfrutar de una comida distendida en un ambiente de playa". Se refiere a la archiconocida paella mixta, que es su plato estrella, pero también a otras paellas, como la de marisco, el gall de Sant Pere, los calamares a la plancha, el pulpo tostado o el pescado del día. Junto a esas especialidades de la casa, destacar su carta líquida, donde se incluyen cervezas, vino de la tierra y cócteles refrescantes (el mojito de fresa o la sangría de cava de sandía suelen tener mucha demanda).

Casetes des Capellans, 174 (Platja de Muro, Ca'n Picafort, Mallorca)

Casa Jondal

Es un secreto a voces que el chiringuito creado por Rafa Zafra, junto a dos socios, es un deleite para los sentidos. "Es imposible obviar Casa Jondal, ese lugar donde el hedonismo se solapa de una manera perfecta con el concepto de chiringuito, donde la gastronomía y el producto ocupan un lugar diferente, incluso revolucionario, dentro del panorama nacional. Es otro estilo y otro nivel". No podemos estar más de acuerdo con Álvaro, ya que estamos ante uno de los grandes templos del pescado y el marisco, de hecho aquí no se piden platos, se pide producto. En tus manos está si quieres ir a por el bogavante y la langosta o prefieres dar buena cuenta de los calamares, gambas, mejillones, almejas, ostras, boquerones, anchoas, gallo, atún, pulpo... ¡El festival está asegurado!

Cala Jondal, s/n (Ibiza)