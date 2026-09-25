Rocío Ponce 25 SEP 2026 - 10:45h.

La sobrina de Isabel Pantoja ha recomendado este económico bar de Triana, y su serranito, a sus 2 millones de seguidores

La deliciosa y sencilla mayonesa de aguacate que hace Anabel Pantoja con los que compra en Gran Canaria

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Después de siete años viviendo en Arguineguín (Gran Canaria) y habiendo encontrado en este rincón un espacio de paz y un auténtico hogar, Anabel Pantoja ha decidido volver a su ciudad natal, Sevilla. La vida familiar y en pareja ha pesado sobre todo lo que su pueblo canario le ofrecía y ha decidido, junto a David Rodríguez, regresar a la capital andaluza. La distancia de su pareja (que vive y trabaja en Córdoba) y de su madre han pesado tanto que Anabel ha dado el paso de volver a su hogar y traer a su hija Alma con ella. También desde aquí tiene una más rápida comunicación con Madrid para su trabajo como colaboradora, influencer, etc.

La privacidad y tranquilidad que le ofrecía Gran Canaria sabe que no la tendrá en Sevilla y es, según ha confesado, lo que más le preocupa de su retorno. También deja atrás esa casa preciosa con piscina, terraza y mucha luz que tiene en la isla. Por el momento ha alquilado un piso que está decorando poco a poco y promete seguir cogiendo vuelos.

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"No nos vamos a olvidar de Canarias. Los findes, las vacaciones y cuando nos podamos escapar, volveremos a casa", comentó en sus redes. Uno de los pros de estar en Sevilla es que se ha reencontrado con familiares y amigos de toda la vida que la están acompañando y con los que disfruta de este precioso momento vital. Junto a ellos recorre los bares de siempre y es así como nos ha llevado hasta uno de sus lugares de confianza, un "típico bar" de Triana que es una apuesta segura.

No siempre tenemos que gastarnos medio sueldo para deleitar el paladar y la televisiva sobrina de Isabel Pantoja lo sabe. De hecho, siempre ha demostrado que le gustan los bares populares, donde se reúnen los amigos para tapear, para tomar cervecitas en las terrazas y charlar durante horas. ¿Su última recomendación a los 2 millones de followers que tiene en Instagram? Un clásico del barrio, ubicado en la emblemática Plaza del Altozano nº 5, donde comer "tapas ricas y baratas" sin necesidad de planearlo dos o tres semanas antes, sin reservas, sin agobios.

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Qué se come en este bar

Akela es una cervecería pequeña y tradicional; su interior cuenta con tres o cuatro mesas pequeñitas y una barra metálica, pero su terraza está situada en un espacio privilegiado. Desde ahí se puede vivir el trasiego de una de las plazas más queridas de Sevilla y del comienzo de la calle Betis, con el río a unos pasos y el Puente de Triana, inminente, de guardián. Este bar habitual de los locales también es de peregrinaje de los turistas que pronto han descubierto en sus precios ajustados, raciones y montaditos una vía de escape de lo más sevillana.

Aunque parezca paradójico, su tapa estrella son las salchichas, frankfurt roja o bratwurst blanca con cebolla frita casera (por 4,30 €). En esta curiosa carta, igual nos encontramos pulpo a la gallega (5,30 €) que un delicioso solomillo envuelto en bacon o la enchilada de ternera con frijoles negros (4,30 €), una tapa de gambas al ajillo (4,30 €), hamburguesita de cerdo o lomo adobado (3,80 €) y salmorejo, ensaladilla rusa o croquetas caseras por 3 o 4 € según la tapa. Y no nos olvidamos del preferido de Anabel Pantoja, el serranito (4,30 €). Un montadito o bocadillo caliente mini que, desde Sevilla, ha dado la vuelta al mundo y que se versiona, se replica y se ha llevado a cartas de todas partes, especialmente andaluzas. ¿Qué lleva? Su combinación es infalible y deliciosa: lomo de cerdo, pimiento verde frito y jamón serrano o ibérico.

Por unos 10 o 15€ por persona puedes salir bien comido o cenado de Akela (con unas dos o tres tapas es suficiente), aunque el precio final dependerá también del número de cañas (aquí, Cruzcampos bien tiradas y muy fresquitas) que te tomes.

Comer bien en Triana

Si vas a Sevilla y quieres comer por Triana, toma nota de los preferidos de Anabel, aunque la oferta de este barrio imprescindible de Sevilla es amplia y para todos los gustos (y bolsillos). Si buscas algo especial y glamuroso, Mariatrifulca, uno de los preferidos de los famosos que visitan la ciudad. Es un restaurante con una impresionante terraza con vistas al río y una carta variada, de fusión y que sigue todas las tendencias gastro del momento. Para seguir una ruta de tapeo económico y clásico sevillano, además de Akela, ficha Cervecería La Grande y Casa Ruperto.