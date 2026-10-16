Rocío Ponce 16 OCT 2026 - 13:01h.

El actor y cantante de 'La bola negra' ha desvelado qué bares y restaurantes de Barcelona están en su lista de preferidos y ninguno tiene estrella Michelin

El restaurante favorito para cenar frente al mar de Andreu Buenafuente y Silvia Abril en Barcelona

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En la vida de Guitarricadelafuente (el nombre artístico del compositor Álvaro Lafuente) hay varios puntos de inflexión. El primero, cuando en 2017 decidió subir a las redes sociales covers de grandes éxitos musicales. Poco a poco fue dándose a conocer y a publicar sus primeros sencillos de forma independiente hasta que en 2019 su colaboración con Natalia Lacunza, la balada 'Nana Triste', se convierte en un gran éxito y le sirve de plataforma para darse a conocer a un público mucho mayor. Dos discos después y varias giras a sus espaldas, llega otro momento trascendental.

Cuando Los Javis se fijan en él y le dan la oportunidad de protagonizar su nueva película 'La bola negra', una producción que se ha convertido en todo un fenómeno de taquilla a nivel nacional y que ya atesora varios reconocimientos internacionales. Está, además, en la carrera por convertirse en una de las nominadas a mejor película internacional en los Oscar y ya suena para alguna que otra nominación.

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Su nueva faceta como actor y cantautor (en la película forma parte de la banda sonora con el tema 'La nieve') ha llamado la atención fuera de nuestras fronteras, posicionándolo como uno de los debuts y descubrimientos más interesantes de la industria en los últimos tiempos. Criado en Benicàssim (Castellón) y pasando los veranos en Cuevas de Cañart (Teruel), ahora el joven vive y disfruta de Barcelona. Una ciudad en la que lleva unos cinco o seis años y que considera su hogar, tanto que cuando Netflix —que distribuye la película en EE. UU.— le ha preguntado por sus restaurantes y bares imprescindibles, ha creado una ruta en la que destacan algunos de los lugares más IN de la Ciudad Condal.

Tras sus pasos gastro por Barcelona

"Voy a decir algunos de mis preferidos de la ciudad. No quiero revelar demasiados secretos, pero voy a deciros algunos buenos bares a los que ir en Barcelona", comienza explicando. Y entonces... comienza la ruta en la que no hay estrellas Michelín y sí mucha variedad en cuanto a tipos de comidas y precios, algunos te sorprenderán por ser muy accesibles. Merece la pena comenzar con un apunte y es que, según Guitarricadelafuente, hay un alimento que no puedes dejar de probar o comer si vas a Barcelona: "Definitivamente, recomiendo la butifarra".

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Dry Martini

Una coctelería "súper icónica", dice el artista. Fundada en 1978 y ubicada en la calle Aribau 162 , es un spot clásico, elegante y de aire retro de Javier de las Muelas en el que poder disfrutar de un buen cóctel. Obviamente, tienes que probar su Dry Martini (por 16€), pero tienes una interesante carta que mezcla cócteles de autor con otros clásicos. Puedes ir a tomar la primera copa de la noche con amigos o con tu pareja en un ambiente relajado y sofisticado, pero también puedes pedir algo para picar de su carta de comida, desde gildas (2,90€) a ostras (4,5), croquetas (3,25), steak tartar (20), ceviche (32), lobster roll (26) o un bikini ibérico (12,90€).

El Giardinetto

Para tomar una copa también recomienda El Guardinetto, del que destaca su "toque chic modernista". Inaugurado en 1974 por el célebre fotógrafo y publicista Leopoldo Pomés, este restaurante italiano-mediterráneo, que también es coctelería, es uno de los epicentros culturales más interesantes de la ciudad. Ubicado en Carrer de la Granada del Penedès, 28, lo que debes probar si vienes son platos como carpaccio Harry's Bar, su famoso Ou en panet o platos de pasta como los spaghetti "Sofía Loren" y los rigatoni "Aumm Aumm". El precio medio por comensal suele oscilar en torno a los 50 o 60 €.

Shanghái

"Adoro comer y uno de mis restaurantes preferidos es un chino llamado Shangay. Para mí es uno de los mejores de la ciudad", confiesa Guitarricadelafuente. No es un simple restaurante chino, se trata de un imprescindible de Barcelona porque fusiona la alta cocina asiática con técnicas e ingredientes de mercado locales y todo ello con una bodega impresionante y una decoración elegante y sofisticada. Fundado en los años 60, el histórico restaurante de Kao Tze Chien ahora está liderado por sus hijos Luis y José María. Tendrás que ir a la zona alta de la ciudad (Carrer del Bisbe Sivilla, 48) para pedir su plato estrella, el pato Pekín en tres fases, o sus deliciosos dim sum artesanales. El precio medio ronda los 60 u 80 €.

El Xampanyet

"Para comida tradicional y un ambiente más "chill", El Xampanyet", dice el cantante. "Es una muy buena opción", añade. Y se refiere a una de las tabernas fundamentales para el tapeo clásico de Barcelona, fundada en 1929, ha sido regentada por varias generaciones de la misma familia. Ubicada en Carrer de Montcada, 22, curiosamente no siempre se llamó así, antes era Ca l'Esteve, pero el éxito de su bebida estrella (un vino blanco espumoso de producción propia y servido en copas pequeñas) propició el cambio a El Xampanyet. Además de disfrutar del vino (la botella cuesta unos 9 € y la copita 2), fíjate en detalles como sus azulejos de cerámica azul de los años veinte, las pequeñas mesas de mármol y su clásica barra de zinc. Puedes acompañar la bebida de anchoas del Cantábrico, pan con tomate, conservas gourmet o guisos caseros y por persona pagarás unos 30 o 40 €.