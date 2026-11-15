Rocío Ponce 15 NOV 2026 - 12:00h.

No necesitas gastarte más de 6 euros para hacer uno de los planes preferidos de madrileños y turistas los domingos en Madrid

Cinco tapas que no puedes perderte si vas al Rastro de Madrid

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Valle-Inclán, Lope de Vega, Quevedo, Ramón Gómez de la Serna y Pío Baroja recogieron en sus novelas muchas de las historias que se suceden y sucedían en el Rastro de Madrid. También Benito Pérez Galdós y Carlos Arniches, curiosamente, el dramaturgo que da nombre a la calle en la que se ubica un restaurante que domingo tras domingo genera largas colas (aunque fluyen con cierta rapidez) en torno a un concepto gastronómico que no falla: tostas gigantes y baratas. Pan crujiente acompañado de todo tipo de ingredientes y salsas, algunas combinaciones 100% clásicas y otras algo más originales, a muy buenos precios. Probablemente una de las opciones más económicas para comer en el centro de Madrid.

Se llama El Capricho Extremeño (Carlos Arniches, 30) y es un local que solo abre los fines de semana. Los sábados de 10:30 a 16:00 y los domingos (su gran día, y el de Rastro), desde las 8:00 a las 17:00 horas. La clave es llegar sin prisa y sin expectativas para así disfrutar de un bocado delicioso y de una bebida por no más de 5 o 6 €. Siempre puedes compartir varias tostas con tu pareja o tus amigos y así probar algunas más de las propuestas de este templo de la comida callejera, porque no puedes esperar mesa y mantel, tiene espíritu street food o take away.

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Aunque no necesita exposición ni recomendación alguna para seguir manteniendo su éxito cada fin de semana, El Capricho Extremeño fue una de las paradas del chef José Andrés en la ruta que realizó por España durante su serie documental 'José Andrés y familia'. Pasó por allí para mostrar a una audiencia internacional cómo es la experiencia castiza de pedir unas tostas enormes para llevar y disfrutarlas a pie de calle. Este bar de barrio con más de dos décadas de historia está ligado por completo a la familia que lo regenta, es un negocio familiar en el que nos encontramos la madre al frente de la cocina y al padre junto a sus dos hijas, llevando con soltura y buen humor el ritmo frenético de la barra y sirviendo las bebidas y tostas a los miles de clientes que pasan por allí.

Qué pedir y cuánto cuesta

Entre las tostas bestseller de este pequeño restaurante ubicado a unos pasos del Rastro de Madrid destacan las de pollo empanado con pimiento, la de chorizo, la de pulpo con pimentón de la Vera, salmón ahumado con espárragos, gulas con gambas, rulo de cabra con miel y nueces, tortilla de patatas y opciones veganas como pisto o caldereta de setas con tomate. Los precios van desde los dos euros de la tosta de tomate, ajo y aceite (la más económica) a los 5.50 € de la de jamón ibérico con queso (la más cara de las 23 que tienen en su menú).

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Te la darán en una bandejita de plástico; ten a mano servilletas y disfruta del bocado en alguna de las plazas cercanas como General Vara del Rey, del Campillo del Mundo Nuevo o del Cascorro. Es un plan perfecto para comer o desayunar en el que verás a madrileños y turistas que buscan, con más dificultades que facilidades, el espacio perfecto en el que sentarse a comer su tosta. Pese a todo, merece la pena y siempre repiten y acaban recomendando la experiencia.

Las bebidas cuestan 1.50€ (refrescos y cerveza); el vino, el gazpacho y la sangría cuestan 2 € y una de las opciones preferidas, un vaso de caldo calentito y delicioso, también cuesta 2 €. Lo que debes tener en cuenta es que no aceptan tarjetas de crédito, por lo que deberás llevar efectivo para pagar tu tosta. Si vas los sábados, encontrarás mucha menos cola; puede que incluso puedas apoyar el codo en su barra para comer tu tosta de forma más cómoda y fijarte en que también es tienda de embutidos.

Otros lugares que tener en tu ruta de comida castiza por el Rastro son el bar Santurce (para comer sardinas), Casa Amadeo (para probar sus caracoles y otros guisos de toda la vida como callos, oreja, judías viudas y rabo de toro), el bar Cruz (donde tienes que pedir sí o sí las navajas, pero también raciones de croquetas, pinchos o pulpo). Y no te olvides de completar la ruta con un vermut en la Taberna Antonio Sánchez, estarás formando parte de la historia de la ciudad. Se fundó en 1787 y es la más antigua de Madrid, fíjate en los detalles de su decoración, pide su emblemático rabo de toro.