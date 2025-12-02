El exclusivo Jerez entre los mejores vinos del mundo con 99 puntos Parker

Daniel Brito 02 DIC 2025 - 14:00h.

El Bota Única Alcalde Amontillado es un Jerez que ha conseguido los 99 puntos Parker, colocándolo entre los mejores vinos del mundo, y del que solo hay 1.500 botellas

Lucía Araque, la joven sumiller experta en fino y manzanilla: "Jerez tiene que empezar a mirarse el ombligo"

Existen múltiples guías de vino que otorgan una serie de puntos a miles y miles de vinos de todo el mundo que sus expertos catan, muchas veces a ciegas. En esas guías la presencia española suele ser bastante notable, valorando la calidad vinícola de los caldos españoles. Una de las publicaciones con más prestigio es The Wine Advocate, que tiene detrás a uno de los mayores expertos en vino del mundo: Robert Parker. Entre los últimos españoles que ha destacado el crítico de vinos está un Jerez español al que le han otorgado 99 puntos Parker.

Se trata del vino Bota Única Alcalde Amontillado, de Bodegas Barbadillo (en Sanlúcar de Barrameda), un Jerez que ha conseguido una de las puntuaciones más altas en una publicación de prestigio internacional y colocando a este caldo entre los mejores valorados del mundo.

“La bota única Alcalde es un tonel situado en el contexto de los amontillados viejos que Barbadillo guarda en Bodega La Cilla. En este espacio coexiste con las Reliquias y las botas únicas de Los Niños. El conjunto de las botas al que pertenece ofrece un amontillado de enorme profundidad y salinidad, como corresponde a las mejores oxidativas sanluqueñas”, explican desde la bodega sobre este Jerez.

Bota Única Alcalde Amontillado tiene una mayor concentración debido a que se trata de un tonel en oposición a las botas de 500 litros que componen la clase. Entendemos que décadas de sacas porcentualmente menores y la propia madera en la que el vino ha estado guardado han provocado esta personalidad singular”.

Una producción limitada

Este Jerez se elabora con uva Palomino Fina 100%, creando así un amontillado muy viejo que pertenece a la Denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry y que logra sus peculiaridades gracias a los 80 meses que pasa en botas de roble americano, de donde surge una producción limitada de la que tan solo se han embotellado 1.500 unidades en botellas de 37’5 centilitros (que tiene un precio de 90 euros por botella) y otras 75 en magnum de 1’5 litros.

Su nombre viene dado de una inscripción que se encontró en la bota donde envejecía el vino donde se leía ‘Dedicada al Alcalde’, aunque se desconoce a quién se refieren esas palabras, un misterio aún por descubrir, pero que le ha dotado de nombre a un Jerez que ahora se coloca entre los mejores del mundo tras recibir 99 puntos Parker por los expertos de The Wine Advocate.

Recibir puntos Parker

Cuando un vino español consigue puntos Parker de The Wine Advocate se coloca directamente en el ojo de los amantes del vino. Esta publicación basa sus puntuaciones en grandes informes tanto de las zonas de cultivo como de catas. El sistema de puntuación va de los 50 hasta los 100 puntos y la franjade entre los 96 y los 100 puntos es la más deseada, la que subraya a los vinos más extraordinarios, entre los que se encuentra Bota Única Alcalde Amontillado.