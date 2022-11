¡Santi Millán pulsa el botón dorado!: da su pase de oro individual a la lección de vida de Adriana

Con este lema ha llegado al teatro y se ha puesto frente al jurado. “Déjenme decirles que yo nací así”, ha entonado y tras esto ha mostrado que no tiene brazos: “Para mí la vida ha sido un reto desde el día uno, pero me entregó la libertad de poder hacer las cosas con los pies que para mí ha sido fascinante. Una discapacidad solo es una característica física con la que tenemos que aprender a vivir”.

Al acabar su actuación y sus palabras, el público y el jurado se han puesto en pie para aplaudirla. “Me dio mucha emoción conocerte, quiero que me invites otra vez porque no has visto todo lo que puedo hacer”, le ha dicho ella a Risto y él le ha dicho unas bonitas palabras: “Menuda lección. El placer y el honor es mío, te tengo que dar las gracias por la lección que nos has dado a todos con tu actuación”.