Susana, toma nota: Dimito ¿Y ahora qué? Lo que fue de los políticos que se marcharon de la política

Los resultados electorales en Andalucía han puesto a Susana Díaz en la picota, la que se veía como líder indiscutible del PSOE vive su victoria más amarga y su futuro pende de un hilo. Pero no sería la primera gran figura de la política que desaparece en 24 horas del escenario público, hay muchos que dijeron adiós a la política, bien por su propio criterio o porque así se lo pidieron, pero ¿Qué pasa cuando dicen adiós a su sillón, su cargo y sus responsabilidades? ¿Cómo es su vida? Repasamos el día a día de los que se marcharon de la primera línea de la política, desde sus nuevos trabajos hasta sus aficiones.

Eso sí, no ha terminado de marcharse de la política y recientemente la hemos visto, en concreto, en la sede de Génova, tras el nombramiento de Pablo Casado.

Primero fue el caso máster (por el que finalmente ha sido procesada) y luego el escándalo de las cremas, Cristina Cifuentes dimitió en abril de 2017, solicitó su reincorporación a su puesto como funcionaria en la Universidad pero poco después solicitó una excedencia. El 17 de septiembre la expresidenta de la Comunidad de Madrid publicó una foto en redes sociales que decía mucho: la veíamos de espaldas, mirando un atardecer y nos anunciaba una nueva etapa de la que nos daba una pista por el idioma: bonjour. Y es que, según publicó ‘La otra crónica’ de ‘El Mundo’, la expresidenta habría fichado por una multinacional francesa aunque no quiso dar detalles.

Desde que se marchara, Cifuentes ha tenido una intensísima actividad en redes sociales: presume de hijos en Instagram y nos muestra las imágenes más tiernas con su madre. Pero además nos presenta a sus mascotas y lo importantes que son para ella: no para de publicar vídeos y fotos de sus gatos (Julio, Catalina, Olimpia y Cleo) en situaciones de lo más domésticas.

La renuncia de Mª Dolores de Cospedal es de este mismo mes de noviembre. La exsecretaria general del PP se iba de la ejecutiva del partido pero se mantenía como diputada nacional por Toledo. Sin embargo, apenas unos días después renunciaba también a su acta. Desde entonces no se aprecian cambios pero, según publica ‘El País’, prepara su reingreso como abogada del Estado en Madrid.

Parece que Carmen Montón no ha tenido ni tiene intención de irse de la política. Desde que se archivara la investigación en el que se le acusaba de un delito de plagio en su trabajo fin de máster, la exministra de Sanidad ha concedido varias entrevistas en las que explica que se va a tomar unas semanas para pensar y encarar su futuro, pero advierte como dice en la Cadena Ser: "Yo creo que es pronto para volver a la primera línea. Estoy en ese momento de estar totalmente tranquila y satisfecha. En todo caso, nunca me he ido de la política ni tengo intención de hacerlo. Está en mi ADN”.