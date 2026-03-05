Sánchez reafirma ante Airbus el compromiso del Gobierno con la inversión en defensa y el sector aeroespacial

Pedro Sánchez se reúne con el consejero delegado de Airbus y reafirma el compromiso del Gobierno con la inversión en defensa, aeronáutica y espacio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido una reunión en el Complejo de la Moncloa con el consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury, y ha revalidado el “compromiso del Ejecutivo con la inversión en el sector de la seguridad y defensa y el ámbito aeronáutico y espacial”.

Al encuentro también han asistido la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, tal y como ha señalado en un comunicado la Presidencia del Gobierno.

Sánchez ha agradecido a Airbus su “cooperación” en los últimos años, así como el trabajo conjunto con el Gobierno para avanzar y garantizar la autonomía estratégica europea en el ámbito de la defensa y aeroespacial, y afrontar los retos en competitividad.

Necesidad de reforzar el diálogo y la cooperación público-privada

En este sentido, han consensuado la necesidad de reforzar el diálogo y la cooperación público-privada en programas industriales de defensa, actividades espaciales y aviación comercial, además de avanzar en investigación y desarrollo (I+D), entre otros. Todo ello, con el objetivo de contribuir a la consolidación del empleo en el sector y ayudar a preservar las capacidades tecnológicas e industriales de España.

Durante la reunión, han analizado también el incremento de la inversión del Gobierno en materia de seguridad y defensa, tras haberse alcanzado el 2% del PIB en 2025.

En este sentido, el Ejecutivo ha lanzado el Plan Nacional de Helicópteros, dentro del Plan Industrial y Tecnológico de Seguridad y Defensa, dotado con 10.741 millones de euros, para mejorar las condiciones de las Fuerzas Armadas, modernizar sus equipos y desarrollar nuevas tecnologías, sin comprometer el gasto social ni la cooperación al desarrollo.

Además, España ha duplicado la aportación a la Agencia Espacial Europea (ESA), con una aportación récord de 455 millones de euros al año entre 2026 y 2030, lo que supone una inversión histórica de 2.300 millones de euros y sitúa a España entre los cuatro países que más aportan.

Por último, desde Moncloa han indicado que el encuentro de este jueves da continuidad a la colaboración entre el Gobierno de España y Airbus, desarrollada desde 2020, y al comunicado conjunto de refuerzo de la relación firmado el año pasado, para avanzar en empleo, financiación, competitividad e I+D+i, aviación comercial, defensa, espacio y helicópteros.