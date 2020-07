Extensión de hielo ártico, bajo mínimos: registra un récord negativo para julio

La extensión de la cobertura de hielo marino del Ártico está bajo mínimos. Los 6 millones de km² que persisten a finales de julio de 2020 son un récord negativo para esta época del año, y si el deshielo no se frena será muy complicado que pueda reponerse en el invierno. Aunque nunca se sabe.

La expedición MOSAiC que está estudiando los efectos del cambio climático el Círculo Polar Ártico ha observado unas condiciones este año que hacían prever que el hielo no resistiría. El famoso Pasaje del Nordeste, también conocido como la Ruta del Mar del Norte, está expuesto casi al 100% a estas alturas. Esto, con un sol radiante en lo que llaman el Día Polar (que no dura solo un día), no son buenas noticias.