El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha confirmado finalmente el adelanto de las elecciones en la comunidad, que se celebrarán el 8 de febrero, un año y tres meses antes de lo que correspondería.

El adelanto, el primero en la historia de la autonomía, se produce después de un año y medio de desencuentros entre el PP y Vox, antiguos socios de Gobierno, y tras constatarse la imposibilidad de llegar a un acuerdo que sacara adelante los presupuestos de 2026, con los de 2024 ya prorrogados.

Azcón acusa a Vox del bloqueo

Azcón ha explicado en una comparecencia pública que esta mañana ha informado al Consejo de Gobierno extraordinario de que ha firmado el decreto de disolución de las Cortes como paso previo a una convocatoria electoral de la que aspira que salga un gobierno "fuerte" y que pueda aprobar un presupuesto "que atienda las principales necesidades de los aragoneses".

El presidente ha dicho que esta decisión se debe al "bloqueo" y la "irresponsabilidad" de la oposición en general, y de Vox en particular, que no ha querido apoyar unos presupuestos históricos, por lo que ha tenido que convocar a los aragoneses a las urnas de forma anticipada para que expresen su voluntad y digan "cuál es el futuro que quieren para esta tierra".

Azcón ha insistido en que la convocatoria de elecciones es lo más coherente y democrático ante la imposibilidad de aprobar nuevas cuentas, y por ello ha instado al presidente del Gobierno a hacer lo propio.

Un futuro apuntalado por "datos incontestables", ha dicho, entre ellos, inversiones por 70.000 millones de euros captadas en apenas dos años, que Azcón no ve en riesgo de ralentización por las elecciones, pero la oposición, ha incidido, ni valora el momento que vive la comunidad ni está dispuesta a comprometerse con una cuentas "históricas" para 2026.

Y además de achacar a Vox el fracaso en la negociación del presupuesto y acusarle de bloquear desde Madrid comunidades como Aragón, Extremadura o Baleares, ha arremetido contra la "farsa" en la oferta del PSOE y de su secretaria general, Pilar Alegría, con el único objetivo de que la situación que vive la región se mantenga "sine die".

"El PSOE de Pedro Sánchez no es de fiar"

Para Azcón, el PSOE de Pedro Sánchez no es de fiar y solo piensa en sus intereses y sus problemas, "desbordado" con una "manada de acosadores sexuales y una manada de corruptos". Dada su situación, ha opinado, debería afrontar su refundación.

Azcón ha informado de que esta mista tarde comunicará el adelanto electoral al rey Felipe VI, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, al tiempo que ha defendido la oportunidad de centrar esta cita con las urnas en las aspiraciones de los aragoneses al no coincidir con otros comicios.

Tras hacer un balance positivo de 17 meses de gobierno en solitario del PP, ha insistido en que ha intentado un pacto con los de Santiago Abascal con conversaciones tanto en Aragón y con sus responsables nacionales en Madrid, en que no se puede gobernar sin presupuesto y en que, por coherencia, convoca elecciones para que los aragoneses expresen "alto y claro" el futuro que quieren para Aragón.

No obstante, a pesar del desacuerdo con Vox y con su portavoz en las Cortes, Alejandro Nolasco, ha asegurado que no cree en los vetos, salvo con los terroristas y con los herederos de los terroristas.