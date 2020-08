Una supernova provocó una extinción masiva en la Tierra hace 359 millones de años

El estudio dirigido por el profesor de astronomía y física de la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign, Brian Fields, y que se publica en 'Proceedings of the National Academy of Sciences', plantea que los rayos cósmicos de una supernova cercana desataran aquella extinción. Ciertos isótopos radiactivos en el registro de rocas de la Tierra podrían confirmar este escenario.