Cuatro cromosomas que influyen

Su última investigación se basa en un nuevo estudio, publicado en diciembre del año pasado por el consorcio Genetics of Mortality in Critical Care (GenOMICC) del Reino Unido, que recogió las secuencias del genoma de 2.244 personas que desarrollaron covid9 grave. Este estudio señaló otras regiones genéticas en cuatro cromosomas que influyen en la respuesta de los individuos al virus.

Ahora, en un estudio publicado en la revista científica 'Proceedings of the National Academy of Sciences', Pääbo y Zeberg demuestran que una de las regiones recién identificadas es portadora de una variante casi idéntica a las encontradas en tres neandertales: un neandertal de unos 50.000 años de edad de Croacia y dos neandertales, uno de unos 70.000 años y otro de unos 120.000 años, del sur de Siberia.