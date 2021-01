Cuando los primeros casos de covid-19 comenzaron a importarse desde China, Wacharapluesadee fue una de las primeras en advertir a las autoridades para que se pusiera un puesto de control y se identificara a aquellos viajeros infectados. Ahora, parte de su actividad diaria también la dedica a otro virus, el Nipah (VNi) . De no estudiarse en profundidad, éste podría provocar la próxima pandemia puesto que es de alta transmisibilidad (aunque menor que el coronavirus) y tiene una elevada tasa de mortalidad.

A pesar de que este virus se detectó en seres humanos en 1998, cuando un brote se declaró en Kampung Sungai, Nipah (Malasia), no existe tratamiento para esta enfermedad. No obstante, la ribavirina ha mostrado actividad contra este virus in vitro.