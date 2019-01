Cómo actuar ante una incidencia en un vehículo 'carsharing': accidentes, multas y seguros

Coches eléctricos y de gasolina, también se pueden alquilar motos, bicis o patines. La revolución tecnológica del transporte es una realidad y ya los ciudadanos no necesitan endeudarse para poder conducir un vehículo. Apenas 0,20 céntimos el minuto tienen la culpa de este éxito , eliminan las eternas esperas del transporte público, no hay límites de horario y, lo mejor de todo, se puede aparcar en la misma puerta de casa. Un método sencillo y práctico al alcance de muchas personas

Para empezar, desde car2go, la primera empresa de 'carsharing' en Madrid y que dispone de una flota de 850 vehículos, dejan claro que "es necesario tener más de 18 años , residir en un país donde se ofrezca car2go y estar en posesión del carné de conducir, como mínimo, desde hace un año . También se requiere una cuenta corriente cuyo titular coincida con la persona registrada ". Es decir, cualquier persona no puede conducir un coche de este tipo.

Prohibiciones dentro de un vehículo 'carsharing'

El alquiler de este tipo de coche no permite al cliente utilizar el vehículo como él quiera. De hecho, hay bastantes prohibiciones y, de ser incumplidas, la empresa car2go se reserva el "derecho a anular a usuarios" e imponer sanciones "entre 50 y 250 euros" si se usa el automóvil de manera irresponsable.

Algunas de estas limitaciones son tan evidentes como no adquirir "drogas o alcohol" al volante. Tampoco se permite fumar en el interior, que el coche sea conducido por otra persona que no sea la registrada en car2go y no transportar niños sin los dispositivos obligatorios.