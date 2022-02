Ana Rosa Quintana reaparece en redes sociales: "Me encuentro muy bien y ya estoy en la recta final de la quimio"

La periodista y presentadora, Ana Rosa Quintana, reaparece en las redes sociales e informa sobre su estado de salud tras el carcinoma de mama

" Afortunadamente me encuentro muy bien y ya estoy en la recta final de la quimio", ha contado en sus redes sociales

Ana Rosa Quintana anunció el 2 de noviembre de 2021 que había sido diagnosticada de un carcinoma en una mama

La periodista y presentadora de ‘El programa de Ana Rosa’, Ana Rosa Quintana, ha reaparecido en redes sociales y ha roto su silencio para dar información a todos sus seguidores al respecto de su actual estado de salud después de que el pasado 2 de noviembre de 2021 conmocionase a todos los espectadores anunciando en televisión que le habían diagnosticado de un carcinoma en una mama.

“Hoy tengo que despedirme por una temporada, espero que no sea muy larga, me han detectado un carcinoma en una mama, afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató y estos compañeros, que también son mi familia", expresó en aquella ocasión, y hoy, en el ‘Día de San Valentín’ y más de tres meses después, su mensaje es de optimismo.

Ana Rosa Quintana: "Me encuentro muy bien y ya estoy en la recta final de la quimio"

“Hace mucho que no publico nada. Me han preguntado muchas personas que cómo estoy, por eso me he animado. Afortunadamente me encuentro muy bien y ya estoy en la recta final de la quimio”, ha manifestado, para la alegría de multitud de seguidores y usuarios, que han recibido con entusiasmo su publicación.

“Esto me lo tomo también como un trabajo. Comida sana, entrenamiento 3 días a la semana, yoga un día, caminatas largas, disfrutar de la familia, el apoyo de mis compañeros, las miles de personas que me hacen llegar su cariño y buenos deseos, pensamiento positivo y tener la seguridad de que me voy a curar gracias a nuestros excelentes médicos”, ha escrito.

La publicación, además, está acompañada de una imagen suya en la que aparece sentada en un sofá, sonriente y mirando a la cámara mientras sostiene el libro abierto de ‘Un caballero en Moscú’, de Amor Towles.