Iván Sevilla 26 MAY 2026 - 05:30h.

El que cogió la camiseta de Rodrigo durante una celebración en Vigo le pidió "perdón" al descubrir que tenía "gran valor sentimental"

La prenda auténtica de Giovanella, leyenda del Celta de Vigo, "se la dio" el propio jugador al abuelo de Rodrigo "en un partido"

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VigoUn gesto de arrepentimiento y bondad ha destacado en el caso de un joven que perdió una mítica camiseta del Celta de Vigo que su abuelo le "regaló antes de morir". Quien la tenía se la devolvió al conocer la historia que había detrás.

Recordando también a lo ocurrido con la camiseta de Madonna, están siendo días especialmente emotivos para el club y los aficionados celestes, por la renovación de Iago Aspas, además de la clasificación europea.

Justo el protagonista de los hechos acontecidos este fin de semana, Rodrigo Molares, estaba celebrando con sus amigos que el conjunto vigués se haya metido en la próxima edición de la Europa League.

"Nos quitamos las camisetas para bañarnos" en la fuente de Praza América, nos cuenta el chico a Informativos Telecinco: "Después, cuando fui a cogerla para ponérmela otra vez, ya no estaba donde la había dejado".

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Lo que ocurrió posteriormente fue que el medio local 'Faro de Vigo' "hizo una foto" a los jóvenes. "Mi madre vio la imagen en el periódico y decidió escribirles para contarles la historia de la prenda", nos ha explicado Rodrigo.

"Mi abuelo fue abonado y gran seguidor del Celta. Se la dio en un partido el propio Ernesto Giovanella", nos ha detallado el joven acerca de una elástica auténtica del futbolista brasileño que jugó en el club celeste entre el 1999 y el 2006.

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"Me escribió para pedirme perdón y devolvérmela", admite Rodrigo

La camiseta de toda una leyenda del conjunto vigués pasó a manos del chico: "Antes de fallecer mi abuelo me la dio, de ahí el gran valor sentimental que tiene".

Tras hacerse público lo sucedido y que la prenda era especial, Rodrigo difundió en sus redes sociales que si alguien la había cogido se pusiera en contacto con él: "Un chico de mi edad me escribió por Instagram".

"Quería pedirme perdón y devolvérmela", nos ha desvelado acerca de la conversación que tuvo con él. "No lo conocía de nada", añade. Luego, tras recuperarla, se lo agradeció públicamente: "Gracias por rectificar y tener corazón".

"Mi abuelo estaba superorgulloso de que jugara en el Celta", recuerda

Rodrigo no solamente adquirió la pasión celeste por parte de su abuelo. También jugó "cinco años" en la cantera del club vigués, como guardameta o portero.

"Desde muy pequeño soy seguidor del Celta y él siempre que podía venía a verme porque estaba superorgulloso de que jugara ahí", rememora el chico. Ahora defiende los colores del CD Areosa.