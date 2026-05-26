Mabel Cupet Sevilla, 26 MAY 2026 - 04:30h.

Un proyecto educativo basado en la música de Manuel Carrasco que fomenta la autoestima y la convivencia escolar

Una iniciativa del CEIP Pedro I que convierte la educación emocional en una herramienta contra el acoso escolar

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El CEIP Pedro I de Carmona, en la provincia de Sevilla, ha puesto en marcha una iniciativa muy especial bajo el nombre de “El Secreto del Colgante”, un proyecto de educación emocional inspirado en las letras del artista onubense Manuel Carrasco y en su propia experiencia. La propuesta ha servido como herramienta para trabajar con el alumnado valores como la autoestima, la empatía y la prevención del acoso escolar, utilizando la música como hilo conductor.

La actividad se ha desarrollado en torno al Día Internacional contra el Acoso Escolar, celebrado el pasado 2 de mayo, con una idea de fondo muy clara: algunas canciones no se quedan solo en el oído, sino que acompañan, emocionan y ayudan a entender lo que sentimos. Bajo esa premisa, el centro ha convertido la música en un recurso educativo para fomentar la expresión emocional y el crecimiento personal.

Un proyecto cuyo objetivo, como nos cuenta la coordinadora de este proyecto, Ana Belén Marchena, es que “Nuestros alumnos aprendan a conocerse, valorarse y a no creerse esa voz que les dice: no puedes”.

Un recorrido emocional a partir de unos colgantes

El proyecto arrancó con unos colgantes misteriosos colgados por el patio del centro, que despertaron la curiosidad del alumnado y marcaron el inicio de un viaje educativo diferente. A partir de ahí, y mediante cuentos, canciones y distintas dinámicas emocionales, los estudiantes han ido construyendo de forma conjunta lo que hoy llaman su Jardín de la Autoestima, un espacio simbólico que refleja todo lo trabajado en el aula. “Estamos muy contentos con el resultado”.

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En ese proceso, los niños y niñas han sido protagonistas de una experiencia en la que “Cada canción despertó una emoción, cada colgante guardaba una historia y cada pequeño gesto hizo florecer algo grande” dicen desde el centro.

Un proyecto para reforzar la autoestima y prevenir el acoso

Desde el CEIP Pedro I subrayan que el objetivo principal de esta iniciativa es transmitir al alumnado un mensaje fundamental: que cada niño y niña es valioso, suficiente y merece sentirse seguro en su entorno. Una filosofía que convierte la educación emocional en una herramienta clave para prevenir situaciones de acoso escolar desde la empatía y la escucha.

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El centro ha destacado también el papel de las familias, el profesorado y el propio alumnado en el desarrollo del proyecto, así como la inspiración de Manuel Carrasco, cuyas canciones han acompañado todo el proceso creativo y educativo y que como cuenta Ana Belén, reflejan muy bien los valores que querían transmitir.

La música como punto de encuentro

La experiencia ha sido compartida por el colegio en sus redes sociales, donde han mostrado un resumen del proyecto y el impacto que ha tenido en la comunidad educativa. En él, la música se transforma en una forma de comunicación emocional que une, acompaña y deja huella. Un mensaje que les gustaría que llegará a todos, pero también al propio cantante, a modo de agradecimiento, ya que, como cuenta Marchena, “se echan de menos valores positivos en las letras de las canciones y Manuel carrasco tiene mucha enseñanza y valores”.

La coordinadora del proyecto nos cuenta que el mensaje ha calado muy bien entre los alumnos del centro, que todos se saben las canciones de Manuel carrasco y que ahora las escuchan y cantan más que nunca.

El Secreto del Colgante se convierte así en una experiencia educativa que demuestra cómo la música puede ir más allá del aula y convertirse en una herramienta para educar en valores, fortalecer la autoestima y construir espacios más seguros y positivos para el alumnado. “Porque a veces, sin saberlo, una canción puede convertirse en refugio, en impulso y en la voz que te recuerda quién eres cuando lo has olvidado”, como dicen desde este centro.