Avril Lavigne, veinte años de historia pop-punk

Tras un debut soñado, el siempre complicado segundo disco para un artista no hizo que le temblara el pulso y “Under my skin”, lanzado dos años después, consiguió asentar su estrellato, recibiendo el aplauso de crítica y público, confirmando a una artista mainstream de actitud punk con otro éxito musical como “My happy ending”.

El amor de su vida está claro que no fue, y es que aunque ya se había divorciado en 2009 de Deryck Whibley, líder de Sum 41 , su cuento de hadas con Kroeger (de Nickelback, no Freddy) duró poco más que un suspiro, ya que en 2015 pondrían punto y final a su relación.

Dicho proceso la mantuvo en un parón musical y mediático del que no supimos hasta 2018, cuando Avril sacaba toda la fuerza de su interior, en parte recuperada, para demostrar su garra de forma muy personal con “Head above water”, su último trabajo de estudio hasta la fecha y cuya presentación norteamericana tuvo que parar por la pandemia.

Con ese renacer musical también volvía a nacer una artista siempre en boca de todos, un álbum de redención que es toda una declaración de su lucha contra la enfermedad, algo que mostraba en el tema título para abrir el disco bajo una letra en la que pide ayuda “Dios, mantén mi cabeza por encima del agua, no dejes que me ahogue, se pone más difícil”, mientras que la conclusión del álbum con el tema “Warrior” era una muestra de lucha y supervivencia donde la escuchamos decir “porque soy una guerrera, lucho por mi vida como un soldado a través de la noche, no me rendiré, sobreviviré porque soy una guerrera y soy más fuerte, por eso estoy viva”, un final perfecto (y muy arreglado en lo musical) para un nuevo y esperanzador comienzo.