Los festivales de verano vuelven a sonar en Madrid en 2021

El evento vuelve dos años después con numerosos artistas para todos los gustos. En el mes de junio podremos ver a Nathy Peluso (11), Woodkid (14 y 15), Estrella Morente y Kiki Morente (16), Amaia (17), Love of Lesbian (18, 19 y 20), Víctor Manuel y Nando Agüeros (23), Xoel López (24), Los Planetas y Nicho de Elche (25), Dorian (27) e Iván Ferreiro (29).

Durante el mes de julio tendremos a María José Llergo y Dora (1), Ismael Serrano (2), Amaral y María Yfeu (3), Miguel Ríos & The Black Betty Trio (4), Rufus Wainwright (7), Cécile Mclorin Salvant y Tygran Hamasyan (8), Tomatito con Duquende, Israel Fernández, Antonio Reyes y Álex Conde (9), Diego el Cigala (10), Lori Meyers y Anni B. Sweet (11), Jazz at Lincoln Center Orchestra With Winton Marsalis (13), Coque Malla (14), Quique González y Santero y los Muchachos (15), Fangoria y Nancys Rubias (16), Billy Cobham Band, Richard Bona & Alfredo Rodríguez Duo (18), Jorge Drexler (21), Viva Suecia (22), Andrés Suárez e Isma Romero (23 y 24), Rulo y la Contrabanda (25), Rosario (27), Ana Torroja (28), Los Secretos y Twangero (29), José González (30) y cerrando Niña Pastori (31).