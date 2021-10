El hallazgo de cientos de sitios ceremoniales mayas sugiere que su calendario ya se usaba hace 3.400 años

Un equipo de investigadores de la Universidad de Arizona ha descubierto a través de la teledetección aérea casi 500 complejos ceremoniales prehispánicos en el sur de México que sugieren que los antiguos centroamericanos pudieron haber diseñado sus ciudades en torno a una iteración temprana del calendario maya . Muchos de estos 478 complejos parecen estar basados en un prototipo de ciudad construida alrededor del 1.400 A.C., y no habían sido descubiertos, examinados o excavados hasta ahora, según informa 'Live Science' .

"No tenemos el calendario escrito todavía", dijo Takeshi Inomata, arqueólogo de la Universidad de Arizona e investigador principal del nuevo estudio. "[Eso] viene mucho más tarde, varios siglos después que estos sitios. Pero esta es una señal muy clara de que en realidad la gente ya tenía un sistema de calendario que se basa en el número 20 ", explica.

El calendario que parecía fundamental en la construcción de estos sitios no es el famoso calendario maya que, según algunos, predijo el fin del mundo en 2012, sino el calendario Maya de Cuenta Larga , que fue diseñado para llevar un registro de períodos de tiempo muy largos .

Los sitios descubiertos por Inomata y sus colegas son en su mayoría mucho más antiguos que eso. Aunque aún no se conocen las fechas exactas, el más antiguo de los sitios es anterior al 1000 a. C., y los más recientes probablemente se construyeron antes del 250 d. C., que fue el comienzo del período Clásico Maya, el pico de la civilización maya.