Europa Press 19 ENE 2026 - 15:00h.

Según ha informado la Policía Local de Tudela, la joven denunció una agresión sexual por parte de su novio el pasado viernes

Herri Norte en el punto de mira: decenas de mujeres denuncian agresiones físicas y sexuales de miembros de esta hinchada vasca

Compartir







Un varón de 27 años ha sido detenido este fin de semana en Tudela por una presunta agresión sexual hacia su pareja, una joven de 25 años. Según han informado desde la Policía Local de Tudela, la joven requirió la presencia policial hacia las 3 horas de la madrugada del viernes, manifestando haber sido víctima de una presunta agresión sexual cometida por su pareja.

La víctima fue trasladada al Hospital Reina Sofía, acompañada por dos agentes femeninos, para posteriormente interponer denuncia por los hechos, mientras el resto de agentes y otros cuerpos policiales iniciaron una búsqueda del presunto agresor. Cuatro horas más tarde, agentes de Policía Foral localizaron al sospechoso, que fue detenido y trasladado a sus dependencias hasta su puesta a disposición judicial. Policía Judicial del citado cuerpo se hace cargo de la investigación del asunto.

Otras actuaciones policiales en Tudela

Por otro lado, a las 8 horas del sábado se atendió una pelea multitudinaria frente a una discoteca de calle San Marcial, en la que dos varones arremetieron con cinturones contra una persona, un joven de 24 años al que provocaron heridas graves en la cara que precisaron de asistencia médica y puntos de sutura. El herido fue trasladado en ambulancia al Hospital Reina Sofía. La víctima manifestó que las heridas se las había producido su cuñado, de 22 años, el cual abandonó el lugar de los hechos. Finalmente pudo ser localizado en las proximidades a través de las cámaras de video vigilancia junto al vehículo en que se había marchado.

El presunto agresor reconoció los hechos, por lo que fue detenido por un presunto delito de lesiones y trasladado a calabozos de Policía Foral hasta su puesta a disposición judicial. Cuatro horas más tarde se atendió otra pelea, en este caso en el exterior de un bar del barrio de Lourdes, en la que estaban implicados cuatro varones de entre 30 y 40 años. Tras su identificación, cacheo y comprobación de señalamientos, abandonaron el lugar.

A las 4 horas, en las inmediaciones del casco viejo se atendió una fuerte disputa entre una pareja en el domicilio, concretamente entre una mujer de 34 años y un varón de 35. La intervención finalizó con la detención de ambos por presuntos delitos de malos tratos en el ámbito familiar. Fueron trasladados a calabozos de policía Foral hasta su puesta a disposición judicial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El domingo, a las 16 horas, se detuvo a un varón de 33 años por presunto quebrantamiento de orden de alejamiento sobre su madre, de 64 años, al encontrarse a 50 metros de su vivienda cuando existía una distancia de alejamiento mínima de 100 metros respecto de su domicilio. Fue trasladado a dependencias de Policía Foral hasta su puesta a disposición judicial.

A las 16.30 horas del viernes se atendió una pelea en Paseo del Cristo, en la que un varón de 57 años había agredido a otro hombre, de 77. Un agente de Policía Foral fuera de servicio retuvo al presunto agresor hasta la llegada de los agentes de policía local uniformados, que procedieron a su identificación y sancionaron al agresor por Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. La víctima acudió a realizarse parte de lesiones y denunciará los hechos.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Tres horas más tarde, esta misma persona originó una discusión con una mujer de 41 años en Plaza Sancho el Fuerte, por lo que "fue advertido de las consecuencias de seguir con esa actitud", y se marchó del lugar de los hechos. La mujer también manifestó que interpondría denuncia.