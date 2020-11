Billie Eilish vuelve a ser víctima del 'body shaming': acusan a la artista de promover hábitos poco saludables

Billie Eilish , la absoluta ganadora de los últimos premios Grammy , estrenó este jueves la canción 'Therefore I Am', un tema de corte hip-hop en el que ha vuelto a los sonidos electrónicos y a las melodías oscuras con las que deslumbró en su debut. El lanzamiento de la canción se ha acompañado de un vídeo en el que la artista se pasea sola por un centro comercial de Los Ángeles completamente vacío , el mismo en el que acostumbraba a quedar con sus amigos años atrás.

Víctima del 'body shaming'

Los últimos temas de Billie Eilish

El tema parece tener una clara inspiración filosófica, desde el propio título ('Therefore I Am', "Por lo tanto soy") hasta su portada, en la que un busto blanco de estilo clásico se rompe en referencia a René Descartes, autor del famoso "pienso, luego existo". "Estoy muy nerviosa por este tema", ha asegurado la artista en sus redes sociales.

A principios de este año lanzó 'No Time To Die', la banda sonora para la próxima película de James Bond, que no ha podido estrenarse por el coronavirus y que tomaba el relevo a 'Everything I Wanted', lanzado a finales de 2019.