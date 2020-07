Muere la actriz Kelly Preston a los 57 años

En los años siguientes, Preston participó en películas como SpaceCamp (1986), Twins (1988), Jerry Maguire (1996) y For Love of the Game (1999). Su último actuación fue en la película Gotti, ( 2018 ) en la que interpretó a Victoria Gotti, esposa del jefe de la mafia John Gotti, interpretado por Travolta, su marido durante 28 años.