Cate Blanchett, primer Premio Goya Internacional

La actriz ha dado las gracias, tanto en inglés como en castellano, por el galardón recibido, el primero que entrega la Academia del Cine en esta categoría. "Me siento orgullosa de lo que hemos hecho como sector", ha afirmado en el escenario.

"Muchas gracias a la Academia pero quiero rendir homenaje al mundo del cine español porque habéis trabajado en estos años de pandemia. Ha sido difícil pero me siento orgullosa de lo que hemos hecho como sector, tenemos que seguir creando", ha manifestado.

En respuesta, la actriz ha afirmado que está "emocionado" por estar en Valencia , "no solo por recibir este primer premio de esta cultura cinematográfica tan rica de tanta influencia, sino recibirlo de estas dos personas, su colaboración con el cine en general es parte de la leyenda, es un honor".

Además, ha deseado " mucha suerte" a Penélope de cara a su nominación a lso Oscar . "Te lo mreces muchísimo y no podemos empezar a hablar de Pedro porque tiene un talento que da hasta asco", ha bromeado, calificando al director de "artista".

Cate Blanchett ha asegurado que "significa muchísimo" recoger este galardón en Valencia porque implica que su trabajo " ha llegado a un público y a una cultura diferente de una manera que no esperaba".

"El cine español para mí siempre ha sido una influencia fundamental, siempre me ha parecido un elemento clave en el cine", ha asegurado, al tiempo que ha recordado que acaba de estrenar con Guillermo del Toro 'El callejón de las almas perdidas', mientras proyecta llevar al cine con Pedro Almodóvar el 'Manual para mujeres de la limpieza' de Lucía Berlín , que será la primera película en inglés del español. Y cita más referentes hispanohablantes como Alfonso Cuarón y Alejandro Amenábar.

No obstante, ha puntualizado: "Tengo una edad para decir que he tenido una carrera que espero que me lleve por nuevos derroteros en múltiples direcciones. Es muy fácil pensar que la carrera creativa es una línea, pero el camino creativo está lleno de desviaciones aleatorias. Si uno decide poner el aplauso como tope de la experiencia en lugar del trabajo, se está equivocando".