Doble alfombra roja por el coronavirus en los Goya: una presencial y otra virtual

El director de 'Adú', Salvador Calvo, nominado a Mejor Director por esta película, la favorita de la gala con 13 nominaciones , ha reconocido que "es una pena no poder estar en Málaga" pero ha adelantado: "Ya lo celebraremos".

La seguridad es lo primero

David Verdaguer, nominado a Mejor Actor Protagonista por 'Uno para todos', vive la gala esta noche desde su casa en Madrid. " Me parece raro pero la seguridad es lo primero. Hay ganas de abrazar pero gracias a todos por el esfuerzo de sacar adelante esta gala ", ha destacado.

Por su parte, Amaia Aberasturi, nominada a Mejor Actriz Protagonista por 'Akelarre', ha reconocido que la pandemia ha provocado "una gala rara" debido al formato híbrido con la que se va a llevar a cabo aunque, como ha puntualizado: "Es mi primera vez así que no tengo con qué compararlo".

Alejandro Sanz desde Miami

Alejandro Sanz, nominado por primera vez a un Goya a Mejor Canción por 'El verano que vivimos', ha reconocido nervios en una noche que vive desde Miami en su casa con su pareja, en el estudio de grabación que tiene habilitado. "Hemos comentado lo raro que es todo esto, lo de hacerlo desde casa. Me hubiera encantado que fuese presencial, pero las circunstancias son las que son. Vamos a intentar disfrutarlo y me he vestido para la ocasión", ha bromeado.