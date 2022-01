'Ay Mamá' es una canción dedicada a la maternidad y en contra de los estigmas sobre el cuerpo de las mujeres. Paula Ribó (el nombre real de Rigoberta Bandini) compuso la canción hace más de ocho años, cuando todavía no era madre, y reconoce que la envió al Benidorm Fest cuando la maqueta le "gustaba" pero no le "flipaba". "Pensé, si el día del 'deadline' todavía no me flipa, digo que no, muchas gracias", admite.