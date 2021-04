Wyatt Pike sorprende con una nueva canción después de abandonar American Idol de forma inesperada

El joven artista de 20 años, procedente de Utah, publico su nuevo tema apenas unas horas antes de la retrasmisión del programa en la cadena norteamericana ABC. Según publica The New York Post , ni los productores del programa ni el cantante han querido hacer declaraciones al respecto.

Friday Nights causa furor entre los fans de Pike

La canción se publica apenas unos días después de que el presentador del show anunciara que el cantante dejaría de participar en el programa de televisión. En apenas un par de frases Ryan Seacrest se limitó a decir que el joven ya no participaría en el programa porque "tuvo que abandonar".

Pike había logrado situarse entre los doce mejores del programa después de interpretar el tema "Use Somebody", compuesto por la banda Kings Of Leon. El jurado de la competición tampoco se ha pronunciado sobre la decisión del joven pero le auguran un futuro prometedor en el mundo de la música.