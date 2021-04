Se cumplen 18 años de 'Star Wars Kid', el primer vídeo viral que arruinó una vida

Ghyslain Raza nunca estuvo satisfecho con su fama. El joven recibió todo tipo de burlas y bromas, sobre todo por su sobrepeso . Arrepentido, Andy Baio organizó una colecta para regalarle a Raza un iPod y una tarjeta regalo de Amazon. Pero no fue suficiente. "Por muy agradable que sea tener un iPod, habría preferido que el vídeo, que no tenía la intención de que nadie viera, hubiera permanecido privado", dijo Raza al 'The New York Times'.

Pero sus recuerdos de aquella época siguen siendo malos: "Un periodo muy oscuro. No importa cuánto traté de ignorar a las personas que me decían que me suicidara, no pude evitar sentirme inútil, como si mi vida no valiera la pena". El joven tuvo que dejar el instituto y acabó internado en un psiquiátrico. Con el tiempo, lo superó. "Sobrevivirás. Lo superarás. Y no estás solo. Estás rodeado de personas que te quieren", dice ahora como consejo a jóvenes que sufren acoso.