El Reino Unido mantiene a Baleares fuera de la lista verde de destinos para sus turistas

Antes de confirmarse este duro golpe para el turismo británico, el Gobierno presidido por Francina Armengol comentaba que no esperaba que Baleares pase a la lista verde.

La cuestión era, según han explicado, que el Reino Unido seguirá considerando sus recomendaciones de viaje para España en su conjunto y no por comunidades, tal y como han reclamado desde el Ejecutivo balear.

El miedo de los británicos

El Gobierno británico no quiere que estos retornados de sus vacilones se conviertan en un riesgo para la ciudadanía por los que no se cansan de pedir a la gente que no viaje a los destinos en ámbar, recordándoles el riesgo que correrán, las pruebas a las que deberán someterse y la cuarentena, además de la multa de más de 10.000 libras a que se arriesgan por incumplimiento.