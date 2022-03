Los bancos deben informar de las operaciones en las que se utilicen uno o más billetes de 500 euros . Según el Tribunal Supremo, la pretensión de la Administración tributaria de conocer con detalle las operaciones realizadas con billetes de 500 euros es pertinente, pues se refiere a datos y operaciones de cuantía significativa y de clara relevancia no solo por la cuantía , sino por los billetes con los que se llevan a cabo, de notoria significación en transacciones al margen de la legalidad.

También se vigilan las operaciones que superen los 10.000 euros, incluidas las transferencias bancarias. Por otro lado, hay que recordar que el 11 de julio de 2021 entró en vigor la Ley 11/2021, que ha modificado la cantidad máxima que se puede pagar en efectivo . Concretamente esta ley establece que no podrán pagarse en efectivo las operaciones con un importe igual o superior a 1.000 euros si alguna de las partes intervinientes actúa en calidad de empresario o profesional.

No obstante, el citado importe será de 10.000 euros cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene domicilio social en España y no actúe en calidad de empresario o profesional.