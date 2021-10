¿En qué se parecen y diferencian el bono vivienda de Sánchez y el cheque vivienda de Zapatero?

De hecho, el "cheque vivienda" se denominó "Renta Básica de Emancipación" y se encardinó dentro de lo que se llamó "Plan de apoyo a la emancipación e impulso al alquiler" . Incluso se presentó con la afirmación de que "España no se puede permitir tener la mayor edad de emancipación de Europa" , tal y como afirmó, junto a Zapatero, la ya fallecida Carme Chacón.

Aunque las medidas se anunciaron en septiembre de 2007, no entraron en vigor hasta el uno de enero de 2008, justo cuando faltaban dos meses para las elecciones. El llamado "cheque vivienda" de entonces supuso una ayuda de 210 euros mensuales para ayudar a pagar el alquiler a los jóvenes de los 22 a los 30 años e incluía un préstamo de 600 euros para pagar la fianza y un aval de seis meses.

Zapatero fue un poco más generoso con el tiempo, porque el plan se aprobó para cuatro años y el plan actual de Pedro Sánchez es para los próximos dos años. Eso sí, estableció una serie de medidas para evitar fraudes, de tal manera que no se aceptaron contratos de alquiler entre familiares próximos, el receptor no podía ser ya propietario de una vivienda y en caso de que los titulares del alquiler fueran varios, la ayuda se prorrateaba. En esta ocasión, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha dado más detalles sobre la medida, ni qué pasará con la ayuda en caso de que la misma vivienda esté alquilada por varias personas.