"Ha sido la mejor gira que hemos hecho", aseguraba el dúo musical

Este tour ha marcado el retorno de los artistas veinte años después de su última separación

El emblemático dúo musical de los hermanos Javier y Pedro José Herrero Pozo, conocidos como Pecos, cerró ayer la gira 'Dos voces y una historia' en Madrid y han hablado en exclusiva para Informativos Telecinco de este momento que están viviendo y lo que ha supuesto para ellos.

"Ha sido la mejor gira que hemos hecho en la vida. Ha sido una grata sorpresa viajar por estas ciudades de España y sentir el cariño de la gente", contaban a las cámaras de Informativos Telecinco en una noche muy especial mientras aseguraban que al principio sintieron "mucha responsabilidad pero al ver la respuesta de la gente, mucha tranquilidad".

El Palacio Vistalegre de Madrid se llenó de emoción y nostalgia: lo que ha ocurrido sobre el escenario no fue solo un concierto, sino un viaje emocional de más de cuatro décadas concentrado en una noche donde el tiempo parecía haberse detenido para una generación que se resiste a olvidar su juventud.

Este tour, que ha marcado el retorno de los artistas veinte años después de su última separación, ha supuesto un emotivo recorrido por su extensa carrera musical.

Con el concierto que tendrá lugar el Barcelona este sábado día 28 de diciembre en el Palau Sant Jordi habrán recorrido 15 ciudades españolas celebrando sus 45 años de trayectoria musical en una gira que nunca olvidarán ni ellos ni sus fans.