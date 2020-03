Paro, nóminas, prestaciones, subsidios: saber lo que te corresponde debe ser una prioridad

Si te encuentras en situación de desempleo durante 2020 es importante calcular tu paro cuanto antes para conocer tanto la cuantía que te corresponde como cuánto tiempo durará la prestación. Existen herramientas para ello: desde la web del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) puedes conocer el paro que te corresponde en 2020 a través de una calculadora interna que podrás utilizar tanto si ha finalizado tu contrato como si has agotado la prestación contributiva por desempleo. Con ella podrás saber qué prestación te corresponde, en el primer caso, o si tienes derecho a subsidio, en el segundo . Eso sí, el resultado que obtengas a través del simulador no es vinculante para el SEPE, ni genera derecho alguno a tu favor.

¿Cómo saber si me corresponde una prestación por desempleo?

Lo primero que debes conocer es si tienes derecho o no a cobrar el paro. El primero es haber cotizado al menos 365 días durante los últimos seis años, así como estar afiliado a la Seguridad Social, no estar en edad de jubilación y garantizar que tu intención es encontrar trabajo a través de tu inscripción en la Búsqueda Activa de Empleo. Además, no debes estar cobrando ninguna prestación de la Seguridad Social incompatible con el desempleo, como es el caso de los pagos del Estado por discapacidades.