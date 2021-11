Con la fusión, los clientes que pertenecieran al programa ‘Por ser tú’ de Bankia serán ahora usuarios del plan ‘Día a Día’ de CaixaBank . Se modificará el número IBAN de las cuenta de Bankia , pero las transferencias o domiciliaciones, se redirigirán automáticamente del antiguo al nuevo IBAN asignado, un trámite gratuito por el que el cliente no tendrá que realizar ninguna gestión. Los productos vinculados a la cuenta, como las tarjetas y las domiciliaciones de ingresos o pagos automáticamente cambiarán de estar referenciados de un número a otro de cuenta.

Pero el cambio de ‘Por ser tú’ a ‘Día a Día’ también endurecerá las comisiones . Especialmente para los clientes que no tienen una relación estrecha con el banco . Las facturas de sus cuentas aumentarán entre 14 y 60 euros mensuales . Es decir, de 168 euros anuales a 240. Para conseguir la gratuidad en CaixaBank es necesaria una nómina de más de 600 euros , una pensión superior a 300 euros o un saldo mayor a 20.000 euros en productos de inversión . Además, se requiere escoger entre tres recibos o usar la tarjeta tres veces al trimestre .

CaixaBank empezará a cobrar a los clientes procedentes de Bankia una cuota de mantenimiento de su tarjeta de débito de 36 euros al año a partir del 1 de enero de 2022, si bien los clientes que en octubre cumplían con los requisitos del programa 'Por ser tú' no tendrán que empezar a pagar por ellas hasta junio de 2022 .

Aunque las tarjetas de débito no serán gratuitas en ningún caso, los clientes procedentes de Bankia sí estarán exentos de pagar cuota de mantenimiento contratando la tarjeta de crédito 'MyCard' , que liquida los pagos cada dos días o con la frecuencia que el cliente elija, siempre que cumplan las condiciones de vinculación que exige el programa 'Día a Día' de CaixaBank.

Estas condiciones son domiciliar una nómina o ingresar más de 600 euros al mes o 6.000 al año, contar con una pensión de más de 300 euros al mes o mantener un saldo superior en fondos de inversión, carteras, seguros de ahorro o planes de pensiones . El cliente debe cumplir una de las tres condiciones anteriores y, además, tener tres o más recibos domiciliados o realizar cada trimestre un mínimo de tres compras con tarjeta . En el caso de que no se cumpla esta condición, 'Día a Día' tiene un coste trimestral de 15 euros.

Aquellos que son clientes de la cuenta ON de Bankia, que permitía no tener ataduras para los perfiles digitales y era gratuita, verán cómo CaixaBank elimina el plan de sus programas ofertados, por lo que tendrán que vincularse si no quieren pagar las comisiones.