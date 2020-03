Los ERTEs obligarán a pedir el paro desde casa y hay opciones para hacerlo sin perder los nervios

Un gran número de ciudadanos están pendientes de su situación laboral ante el ‘estado de alarma’. El confinamiento de miles de españoles está causando la pérdida de numerosos puestos de trabajo y los afectados no ven fáci l acceder a las prestaciones que les corresponden. El SEPE ha suprimido la atención al público y solo permite realizar los trámites a través de su página web . Las dudas se resuelven por vía telefónica.

¿Cómo diferencio un ERE y un ERTE?

En el ERTE el trabajador no cobra ninguna indemnización de la empresa. Los empleados afectados por un ERTE sí tiene derecho a cobrar el paro, si han cotizado más de 360 días (algo que ha cambiado el Gobierno), mientras que en el ERE sí hay indemnización. Un ERTE es temporal y un ERE definitivo.

¿Cómo apuntarme al paro?

Vías con el SEPE: Para hacer cualquier tipo de trámite, la población debe recurrir a la sede electrónica del SEPE . Ante cualquier duda, los usuarios pueden hacer uso de los teléfonos habilitados por la institución. Los números facilitados son 901 , por lo que tienen un coste compartido que varía dependiendo de si la llamada se hace desde un particular o un fijo (también depende de la compañía telefónica). Ante la actual situación, la multitud de llamadas ha causado el colapso de los teléfonos de contacto del SEPE.

Apuntarse al paro durante el ‘estado de alarma’

Gran parte de la población está pendiente de la solución que acuerden el Estado y las comunidades autónomas para salvar la situación de los afectados que quieran registrarse al SEPE por primera vez, y no pueden hacerlo ya que hay que pasar por el Servicio Público de Empleo Autonómico para inscribirse como demandante de empleo.

El Ministerio, ante la preocupación, ha acordado que los plazos para solicitar el paro no irán ‘a contrarreloj’: una persona, en circunstancias normales, se queda en paro y dispone de 15 días hábiles para pedir la prestación por desempleo –paro-. Si se pide después, se le reconoce pero se descuentan los días fuera de plazo. Pues bien, esto ahora no sucederá: los ciudadanos en paro podrán pedir las prestaciones y se le reconocerá la prestación sin restar ningún día de lo que les corresponda –en el pago–.

Usuario y ‘Cl@ve’

Si no se quiere esperar hasta que la situación se normalice y se necesita acceder al paro, existe una segunda alternativa: registrarse con el DNI y una cl@ve. En la página oficial, encontramos la pestaña ‘Registrarse en Cl@ve’ : el usuario debe aportar su DNI y, acto seguido, hacer clic sobre la opción ‘Sí, envíenme una carta de invitación a mi domicilio fiscal’. Tras esto, se mostrará el mensaje confirmando el envío de la carta si la solicitud se graba correctamente.

Solicitar prestación contributiva por desempleo

Obligaciones del usuario al apuntarse al paro

El usuario, al apuntarse como demandante de empleo, se declara dispuesto a trabajar si surge una oportunidad laboral relacionada con sus habilidades. En caso de solicitar una ayuda de algún tipo, el demandante no puede rechazar ninguna oferta que se le proponga, ya que implicadejar de percibir la prestación en cuestión. En caso de no haber solicitado ayudas, el usuario sí podrá seleccionar aquellas ofertas que más le interesen (y descartar las que no). El usuario puede sellar su paro a través de internet (una vez está apuntado).