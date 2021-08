Una vez que sabemos cómo se produce este consumo fantasma es fácil reducirlo. La primera recomendación es no utilizar el 'modo standby' en los dispositivos que lo permiten. Es decir, asegúrate siempre de apagar completamente televisores, decodificadores, aparatos de vídeo, videoconsolas, receptores TDT, etc. No los pagues con el mando a distancia, sino con el botón de apagado incorporado en el dispositivo. Una buena manera de saber que no consumen es que no tienen ningún indicativo o luz encendidos.