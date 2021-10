Para conseguir ese segundo pilar en las pensiones se quieren impulsar los planes de pensiones de empleo, es decir, los planes de pensiones que dependerían de las empresas y no del Gobierno.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido este jueves al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, de que los sindicatos no van a negociar un sistema de pensiones privado de gestión pública "en medio de la renovación del Pacto de Toledo".

El dirigente sindical ha denunciado que no se está valorando lo suficiente que Gobierno, CCOO, UGT, CEOE y Cepyme hayan conseguido derogar la reforma de pensiones que se hizo bajo la Presidencia de Mariano Rajoy, pero inmediatamente ha pedido a Escrivá "que no confunda al personal" porque los sindicatos no quieren negociar ahora el macrofondo de pensiones de promoción pública que ha ideado el ministro.