Alba Lago, por Noticias Cuatro 1, y María Casado, compiten por el premio a mejor presentador/a de Informativos

La gala de los Premios Iris 2025 que se celebrará el próximo 16 de febrero en el Teatro Real

MadridLa Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual celebró la noche de este viernes la Cena de Nominados de los Premios Iris. Se trata de un encuentro que marca la antesala a la gala de los Premios Iris 2025 que se celebrará el próximo 16 de febrero en el Teatro Real y en la que Mediaset España lidera las nominaciones, con 23.

A la cena acudieron destacados rostros del audiovisual, como Pedro Casablanc, Jordi Cruz, Pepe Rodríguez, Paula Vázquez, Miguel Ángel Muñoz, Blanca Martínez, El Gran Wyoming, Sandra Sabatés, Ana Terradillos, Sandra Golpe, Alejandra Herranz, Susana Guasch, Noemí de Miguel, Luis Fernández, José Yélamo, Juan Ibáñez (Trancas), Eduardo Sáenz de Cabezón, José Luis Pérez, Natalia Huarte, Ester Bertrán, David Moreno, Paloma Rando, Ariel Lois, Manuel Campo Vidal, Patricia Cerezo, Isma Juárez, Lorena Díaz, Macarena Rey, Kike Maillo, Javier Ferreiro y Félix Sabroso.

23 nominaciones para Mediaset España

En la categoría de mejor presentador o presentadora de Informativos compiten dos rostros de Mediaset: Alba Lago, por Noticias Cuatro 1, y María Casado, por Informativos Telecinco Fin de Semana.

El galardón a mejor presentador o presentadora de programas de actualidad cuenta con la nominación de Ana Terradillos por La mirada crítica. Sandra Barneda opta al premio a mejor presentadora de programas de entretenimiento por su labor al frente de La isla de las tentaciones.

En el apartado de mejor reportero, Mediaset suma varias nominaciones: Enrique Obrero, por Informativos Telecinco Fin de Semana, y Alejandra Andrade, por Fuera de cobertura.

Noticias Cuatro Fin de Semana está nominado como mejor programa de Informativos, mientras que El programa de Ana Rosa aspira al reconocimiento como mejor programa de actualidad. En la categoría de mejor programa de entretenimiento, Supervivientes vuelve a estar entre los finalistas.

La producción de La isla de las tentaciones también recibe reconocimiento, con Ángeles Villamarín y David Barriga nominados a mejor producción de entretenimiento, junto a Manuel Vázquez Casas por Supervivientes.

En mejor producción de ficción, los nominados son Ramón Campos y Ghislain Barrois por La Favorita 1922, serie que además opta al premio a mejor ficción.

El apartado técnico cuenta con varias candidaturas. Iván Prado y Vicente Peña están nominados a mejor realización por La isla de las tentaciones, mientras que Iván Prado, Vicente Peña y Ricardo Díaz lo están por Supervivientes. En dirección de programas, figuran Ángel Ludeña y David Linares por Supervivientes, y Meritxell Estruch por La isla de las tentaciones.

En interpretación, Luis Fernández aspira al premio a mejor actor por su papel en La Favorita 1922.

Por último, el equipo de guionistas de Supervivientes está nominado a mejor guion de entretenimiento.