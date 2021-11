Quinto día de huelga en el metal de Cádiz con piquetes y cortes de carretera en San Fernando

Desde UGT han indicado que en San Fernando "ha habido amenazas" para ir a trabajar por la importancia de las corbetas, ya que el día 4 de diciembre se tiene que botar una de ellas. "El fin de semana seguimos de huelga. La patronal del metal ya no solo sigue sin querer negociar , sino que sigue mintiendo acerca de nuestras propuestas", han señalado.

Asimismo, han apuntado que "dudan" de la representatividad de la Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Cádiz (Femca), ya que "hay muchísimas empresas que están dispuestas a firmar el convenio". "Tenemos que barajar si es representativa o no", han aseverado.

En declaraciones a los medios, Mayoral ha mostrado su "solidaridad" con los trabajadores y sus protestas y ha afeado a la Femca su posición que, ha remarcado, "no se entiende en el momento en el que estamos. No es momento de bajada de salarios, no solo por justicia social, sino como elemento para salir de la crisis".