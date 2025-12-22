Álex Aragonés 22 DIC 2025 - 18:30h.

El Hospital Universitario de Igualada colgará una flor al árbol de Navidad del vestíbulo por cada aportación

El hospital quiere transformar el espacio para pacientes geriátricos, de rehabilitación funcional y cuidados paliativos

BarcelonaEl Hospital Universitario de Igualada (Barcelona) ha puesto en marcha 'Planta salud', una campaña para apadrinar una flor de Navidad solidaria hecha a mano por los usuarios del Servicio de Adicciones y Salud Mental del Consorci Sanitari de l'Anoia, con el objetivo de recaudar fondos para crear un huerto y jardín terapéutico.

Por cada aportación, el centro hospitalario colgará una flor al árbol de Navidad del vestíbulo con el nombre de la persona o entidad colaboradora: "El objetivo es que las personas ingresadas puedan disfrutar de los beneficios del contacto con la naturaleza y el aire libre y realizar actividades terapéuticas en el huerto".

El coste de la reforma se estima en unos 85.000 euros para un proyecto en el que podrán beneficiarse más de 970 pacientes y 820 familiares cada año a través de la horticultura, que "conecta con experiencias cotidianas y aporta sensación de utilidad y autonomía, a menudo perdida durante la hospitalización".

Un lugar de calma y desconexión

Bajo el lema “Planta salud: ayúdanos a construir un huerto terapéutico para las personas mayores del Hospital Universitario de Igualada”, la campaña apela a la solidaridad del conjunto del territorio para hacer posible la transformación de esta terraza, que ahora está "casi en desuso", en un entorno verde, vivo y humanizado.

El hospital quiere transformar este espacio para que las personas ingresadas en esta área, donde se atiende a los pacientes geriátricos, de rehabilitación funcional y cuidados paliativos, puedan realizar actividades terapéuticas en el huerto que fomenten la recuperación de la autonomía, la socialización y el bienestar emocional, especialmente importante durante las estancias hospitalarias largas.

"Este espacio, pensado para ser de acceso universal, también ofrecerá a las familias y acompañantes un lugar de calma y desconexión donde cambiar, por un rato, las cuatro paredes de la habitación por un entorno natural", añade el Hospital Universitario de Igualada.

Un espacio innovador para la recuperación

A través de la terapia ocupacional, las personas ingresadas en el Área de Atención Intermedia podrán participar en actividades terapéuticas al aire libre. Entre las actividades podrán plantar, regar, cosechar o preparar semillas, que ayudan a mantener la movilidad, la coordinación y la fuerza; o tareas de planificación y cuidado compartido del espacio, que trabajan la memoria, la concentración y la socialización.

Estas actividades, que forman parte del plan terapéutico individualizado, tienen un componente altamente significativo para el paciente, ya que conectan con experiencias cotidianas y aportan una sensación de utilidad y autonomía a menudo perdida durante la hospitalización.

La investigación científica demuestra que el contacto con la naturaleza reduce el estrés, mejora el estado de ánimo y favorece la recuperación física y cognitiva. En este sentido, el proyecto quiere convertir la naturaleza en una aliada para mejorar la calidad de vida de las personas hospitalizadas.