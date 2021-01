100.000 pymes han cerrado por la crisis: ideas de marketing para que tu negocio sobreviva

Ayudas e incentivos

Las recomendaciones

1. Utilizar el ingenio y la creatividad para desarrollar un marketing de guerrilla (por medios no convencionales).

2. Dejarse ver siempre que se pueda, por cualquier medio: un buen producto no lo es tanto si el mercado no lo conoce.

3. Ofrecer beneficios o servicios especiales al entorno más próximo.

4. Los mensajes que se lancen al mercado han de ser sencillos, claros y directos.

5. El acceso a los productos o servicios por parte de los clientes ha de facilitarse de forma que resulte fácil.

Intentar llegar a acuerdos de colaboración con otras empresas para generar sinergias y nuevas oportunidades de negocio.

6. Hacer marketing experiencial: involucrar a los clientes en acciones que les hagan vivir experiencias.

Hay que hacer las cosas de forma que cada contacto del cliente con nuestra empresa, marca o producto les dé una muy buena sensación.

7. Hacer bases de datos propias de potenciales clientes, recurriendo a fuentes públicas. Hoy hay muchas posibilidades en la red, aunque hay que dedicar un tiempo a esta labor.

8.Controlar los gastos. Una forma sencilla de hacerlo es haciendo siempre los pagos con la tarjeta de crédito.

9. Aprovechar las redes sociales para desarrollar acciones de colaboración con otras empresas o personas. No tienen porqué ser sólo una fuente de referencias o contactos.

10. Si se puede, hacer uno mismo las tareas de márketing, hoy existen muchas fuentes de información y herramientas muchas veces gratuitas o de bajo coste para poder hacerlo. Si no, mejor contar con un profesional freelance, siempre más asequible que una agencia.

11. No pretender ser más de lo que se es. Al presentarse como empresa, no excederse y sobrepasar las posibilidades que pueden afrontarse.

12. Cuando una campaña o acción concreta funciona, no hay que tener reparo en repetir aunque siempre se puede aprovechar para introducir mejoras.

13. Hoy es imprescindible tener una página web, aunque sea sencilla.

14. Se pueden buscar nuevas oportunidades de negocio a través de Internet.

15. A la competencia hay que tratarla siempre con respeto y no tener problema en aprender de ella.

16. Hay que centrarse en ser bueno o muy bueno en algo concreto, y darlo a conocer. Especializarse.

17. Se pueden escribir notas de prensa y enviarlas a medios de comunicación. Si son especializados en el sector del negocio o locales-regionales, siempre será más fácil tener eco en ellos.

18. Hay que estar siempre disponible y accesible, especialmente cuando la competencia no lo está.

19. Se pueden realizar campañas propias de e-mailing (por correo electrónico); eso sí, dosificando con prudencia los envíos para no cansar a los destinatarios y despertar rechazo.

20. Se deben aprovechar todas las ocasiones en las que se pueda obtener feedback directo de los clientes; y se pueden poner en marcha acciones imaginativas para fidelizarlos.