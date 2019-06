Las multas y recargos que te quitarán las ganas de presentar tarde tu declaración de la renta

Pero este no sería el único error a tener en cuenta. Falcones también apunta a quienes según la Agencia Tributaria no tienen obligación de declarar. “La gente que gana en España menos de 22.000 euros con un pagador o menos de 12.000 euros con más de un pagador no tiene la obligación de declarar ”, pero advierte que “como Hacienda les permite no hacerlo dan por hecho que es mejor no presentarla”, algo que califica de “error brutal” ya que, afirma “siempre es mejor declarar”, porque “la realidad es que las rentas bajas son las que más deducciones se pueden aplicar”.