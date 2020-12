"Es necesario que el Ingreso Mínimo Vital no suponga el desmantelamiento de la prestación por hijo o hija a cargo. Las enmiendas que proponemos buscan asegurar que la pandemia de la Covid-19 no marque de manera irreversible la vida de los niños y niñas, porque tener hijos e hijas en nuestro país no debe suponer asumir un mayor riesgo de pobreza", explica Catalina Perazzo, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children.