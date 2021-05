¿Qué posibilidades hay de que te inventes una nueva criptomoneda, le pongas como logo un meme divertido que has visto en Internet y la moneda termine cotizando a un valor más alto que el Banco de Santander? Pues no muchas, pero el mundo de las criptodivisas no para de sorprendernos. Ahí está su magia, y también su altísimo riesgo financiero.



La historia comenzó en 2013, cuando Billy Markus creó el Dogecoin, una criptomoneda que tomaba como nombre y logo el famoso meme del perro Shiba Inu que mira a la cámara con expresión de sorpresa. Este programador americano y su colega, el australiano Jackson Palmer crearon la moneda como una broma, para contestar a la fiebre de las criptodivisas que surgía en aquel entonces. Es cierto que se trataba de una broma, pero el valor de la moneda se multiplicó por 300 tan solo 15 días después de lanzarla.