Internet, low cost y 'brexit': las claves por las que ha quebrado Thomas Cook, el 5% de nuestro turismo

La cuestión, explica a Informativos Telecinco el, “es qué va a pasar con”. “El hotel ya ha prestado un servicio a los turistas que no pueden regresar. Por tanto, hay que ver a quién va a cobrar el hotel. Si asume el quebranto o se cobra a los. Son los hoteles los que contrataron los paquetes para vender a Thomas Cook. Los viajeros no han contratado con los hoteles”, explica.

El mercado británico, la principal fuente de turistas para España

La Costa del Sol y las Islas Canarias, las áreas más afectadas

“Thomas Cook no se enteró del mundo en que estamos viviendo”

“El problema de Thomas Cook es que no se enteró en qué mundo estamos viviendo en estos momentos. Thomas Cook estaba contratando vuelos chárter que son más baratos todavía que las aerolíneas low cost. No es tanto por la parte del transporte como por la parte de que la gente va contratando por Internet hoteles porque encuentran ventajas en términos de ofertas, de precio, y pueden elegir localizaciones mejores. Pueden elegir distintas condiciones de alojamiento; distintos a los paquetes contratados. En vez de dos semanas, media, o un fin de semana”, precisa, poniendo un ejemplo.

Internet le ha ganado la partida a los paquetes del ‘todo incluido’

“Los grandes paquetes turísticos eran más para un turista que no sabía moverse por el mundo, que no tenía posibilidades en los tiempos previos a internet y que entonces, era mucho mejor contratar el paquete con todo incluido. Ahora la gente se puede organizar perfectamente los viajes por su cuenta. Esto lo ha sufrido mucho Thomas Cook , no tanto como otros mayoristas que lo han soportado mejor”.

“La quiebra no significa un hundimiento del turismo”

Con todo, González subraya que “la quiebra de Thomas Cook no significa un hundimiento del turismo, simplemente significa que las zonas donde se concentraba el tipo de turismo que venía con Thomas Cook sufrirá y tendrá que buscar alternativas. Suponían el 5% del total de turismo que nos visita al año . Es un turismo low cost. Económicamente no es el golpe más duro que nos podemos llevar ni mucho menos. Vamos a sufrir mucho más como consecuencia de la desaceleración económica de Alemania . Que ese es un turismo que gasta más”, indica.

El hundimiento de Thomas Cook

“Si los accionistas no han querido meter dinero esto es cosa del mercado. Si tienes una economía de mercado y los accionistas no quieren poner dinero porque no se ha adaptado a la innovación... el que no se adapta está destinado a desaparecer”, concluye, insistiendo en que en España este año se prevé unos 80 millones de turistas; cifra parecida a la de los dos últimos años.