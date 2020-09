Díaz dice que los ERTE seguirán y confirma que los padres tendrán baja por cuarentena de los hijos

Los ERTE se mantendrán más allá de septiembre y los padres tendrán baja por cuarenta de los hijos.

La ministra de Trabajo cree que no hay problemas de dinero

La ministra de Trabajo Yolanda Díaz respalda a Pablo Iglesias y deja claro que los ERTE se mantendrán más allá de septiembre y los padres tendrán baja por cuarenta de los hijos. Montero y Calviño tendrán que hilar fino en las cuentas. Es una de las patatas calientes del Gobierno y una de las peticiones desde amplios sectores tanto empresariales como políticos, pero el problema son las cuentas.

El efecto combinado de los ERTE y los despidos está poniendo al límite la factura del desempleo. Europa ha puesto encima de la mesa 21.300 millones, pero la pregunta es si será suficiente. Tampoco el ingreso mínimo vital va como se esperaba y en agosto solo había aprobado el 1% de las solicitudes. La ministra ha querido trasladar "un mensaje de tranquilidad" respecto a la solvencia del sistema para poder pagar las prestaciones de los ERTE. "No hay ningún riesgo de no poder pagar", ha aseverado Díaz, que no obstante ha pedido evitar "fraudes" con los ERTE.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) se extenderán "hasta cuando sea necesario" mientras haya "incertidumbre sanitaria" por la pandemia de coronavirus. En una entrevista en la radio pública de Baleares, IB3 Ràdio, Díaz ha considerado que se puede dar por hecho "sin duda" que los ERTE se prolongarán, si bien ha apostillado que "no tiene mucho sentido poner fechas" a este mecanismo. "Mientras no haya una vacuna, no hay ninguna certeza", ha reflexionado.

Díaz se encuentra en Palma este jueves y viernes con motivo de la Mesa de Diálogo Social que se reúne para negociar la prórroga de los ERTE más allá del 30 de septiembre. "Mañana hablaremos después de la reunión con los agentes sociales, pero la vocación del Ministerio de Trabajo es que esta Comisión Tripartita (...) sea la garantía para que este mecanismo pueda permanecer mientras sea necesario", ha explicado.

Agencias, empresas de transporte, ocio y cultura, los más afectados

Además, Díaz ha asegurado que el Ministerio ha analizado en profundidad la especial incidencia de la crisis en el sector turístico "en sentido extenso" -ha mencionado, además de agencias de viajes y empresas de transportes, el ocio y la cultura-. Así, la ministra ha avanzado que quieren arbitrar un mecanismo que abarque "no solo el sector turístico 'stricto sensu' sino a toda la cadena", una de las reivindicaciones del tejido productivo balear.

La ministra no ha eludido la polémica y ha señalado que el Gobierno trabaja en una baja por incapacidad temporal para los padres que tengan que cuidar de hijos en cuarentena que no hayan dado positivo en las pruebas PCR. "En lo que se está trabajando es en la extensión de baja por cuarentena incluso en el caso de un menor que no está contagiado, lo que es una incapacidad temporal por cuarentena indirecta", ha indicado.

Esta posibilidad fue anunciada ya este miércoles por el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, un día después de que la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, se refiriese exclusivamente a las bajas para padres con hijos contagiados que tuviesen que guardar cuarentena y al programa 'Me cuida' para trabajadores con hijos con PCR negativa que tengan que permanecer en aislamiento.

Extender el Plan, Me Cuida

Precisamente, sobre el plan 'Me cuida', Yolanda Díaz ha reiterado la voluntad del ejecutivo de prorrogarlo más allá del 22 de septiembre y ha asegurado que pedirá "prontitud" a los agentes sociales en la negociación "para dar certezas a la gente".

La titular de Trabajo ha ensalzado las características de este programa que ha calificado de "histórico" porque "jamás en la historia de la legislación laboral de este país se ha permitido un derecho de preferencia del trabajador para que elija la adaptación de su jornada e incluso una reducción de hasta el 100 por ciento".