El abogado de Trump mantiene que Biden no ha ganado las elecciones: "¿Quién lo nombró así? ¡Oh, Dios mío!"

El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump , no va a desaparecer en silencio. A lo largo de los dos próximos meses que separan su derrota en las presidenciales de la ceremonia de sucesión -- el periodo conocido en la jerga del poder como 'lame duck' o 'pato cojo' --, el todavía mandatario sigue siendo el inquilino de la Casa Blanca , con sus poderes y competencias virtualmente intactos de cara a dos estrategias simultáneas que manejar: la disputa de los resultados de los comicios y su adiós definitivo a la Presidencia.

El abogado personal de Trump , Rudy Giuliani, se ha enterado en plena rueda de prensa de que las cadenas estadounidenses ya dan por ganador a Joe Biden tras adjudicarle los 20 votos de Pensilvania. Su particular reacción ya está dando la vuelta al mundo a través de las redes sociales.

"¿Las encuestas? No deciden las elecciones. Ellos nombraron a Joe Biden. No, no lo es", refiriéndose al nombramiento de Biden como presidente electo: "¿Quién lo nombró así? ¡Oh, Dios mío! ¿Todas las cadenas? ¡Guau!", respondió irónico.