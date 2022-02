La historia de April Grieerson: le diagnosticaron sarna porque le picaba la piel pero tenía cáncer

Poco después le salió un bulto en el cuello y la derivaron al hospital. Allí le diagnosticaron cáncer, concretamente un linfoma de Hodgkin . April Grieerson, maquilladora profesional, ha contado en Tik Tok su experiencia hasta el diagnóstico, en un vídeo con más de cinco millones de visitas y 553.000 Me gustas.

"Tenía la sensación de que algo andaba mal , incluso le dije a mi madre que pensaba que tenía cáncer, pero ella me lo atribuyó a que me sentía muy ansiosa”, ha narrado la joven de Liverpool.

“Resulta que tenía razón y estoy muy contenta de haber seguido yendo a los médicos. Conocía mi propio cuerpo", ha explicado. “Me picaba la piel día y noche desde la cabeza hasta los pies. Me estaba desgarrando la piel. No podía dormir y me estaba haciendo sangrar, estaba rojo crudo".