Radiografía del estado de los trenes de alta velocidad en España

Javier Villanueva 19 ENE 2026 - 15:56h.

Por la línea Madrid-Sevilla actualmente circulan 70 trenes al día: en hora punta salen cada 5 minutos.

Última hora del accidente de tren con 39 muertos en Adamuz, Córdoba | Pedro Sánchez: "El Estado ha actuado como tenía que actuar"

Desde 2020, operan en España otras compañías de alta velocidad, además de Renfe. Y esto ha cambiado mucho el tráfico ferroviario en nuestro país. Ha sido una incorporación paulatina de compañías, cada vez más trenes de alta velocidad . Un ejemplo, por la línea Madrid-Sevilla actualmente circulan 70 trenes al día. En hora punta salen cada 5 minutos. Antes de la liberalización, solo se podía ir en con los AVE de Renfe, 24 trenes diarios, aproximadamente con salidas cada hora.

Además de que haya más trenes, también estamos viviendo un momento complicado para el transporte ferroviario en nuestro país con muchas incidencias, más que nunca.

La alta velocidad gana viajeros, 40 millones de usuarios el último año, pero pierde calidad. El 25 por ciento de los que la utilizan no están satisfechos. El retraso medio ronda los 20 minutos y entre las principales causas de ese deterioro en el servicio: problemas con la catenaria, robos de cobre o fallos informáticos y también el envejecimiento de las vías.

Los dos trenes siniestrados, punteros en el mercado

Los dos trenes siniestrados el domingo en el accidente de Adamuz (Córdoba) -el ETR 1000 de Iryo y el S 120 de Renfe- son, aunque con características distintas, dos modelos punteros en el mercado.

Estas son sus especificaciones técnicas: El convoy de Iryo siniestrado es el ETR 1000, también conocido como Frecciarossa 1000 (por su característico color rojo), fabricado por el consorcio Hitachi-Bombardier, ahora grupo Alstom, y del que la compañía operadora asegura que es el tren más rápido, moderno y sostenible de Europa. Puede circular a una velocidad máxima de 400 kilómetros por hora.

Trenitalia, la compañía pública italiana, accionista de control de la sociedad en España, también utiliza en su operativa en aquel país este tipo de trenes, con una capacidad máxima de 461 pasajeros. Iryo señala en su web que este tren es el mejor del mercado, gracias a una combinación entre innovación, tecnologías de propulsión y control más avanzadas.

Puede circular por todas las redes europeas de alta velocidad y alcanza una velocidad máxima de 400 km/h gracias a sus 16 motores distribuidos en todos los vagones, lo que hace que pueda aprovechar al máximo la adherencia a los raíles.

El Alvia de Renfe es un tren de la seria 120, fabricado por CAF y Alstom, que comenzó a operar el 17 de mayo de 2006, en la relación Madrid-Barcelona bajo la denominación comercial de Alvia, recoge la operadora pública española en su web. Este tren autopropulsado cuenta con un sistema de rodadura desplazable basado en los 'bogies' (las rodaduras del tren, similares a las ruedas) Brava, que permite prestar servicio en las líneas de alta velocidad y en las de ancho ibérico, al adaptarse a cada ancho de vía en tres segundos. Las plazas del tren de la serie 120 se distribuyen en cuatro coches, con los dos primeros de clase preferente y los dos últimos en turista.

Adif y Adif AV completarán en 2026 una inversión de 24.100 millones en cinco años

Adif y Adif AV tienen previsto completar al cierre de este año una inversión quinquenal de 24.100 millones de euros, que comenzó en 2022 y de la que aproximadamente la mitad ya estaba ejecutada a finales de 2024, de acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado, y la otra mitad debía realizarse entre 2025 y 2026.

Estas inversiones incluyen el impulso de cientos de actuaciones en marcha y programadas para renovar la red convencional y sus estaciones y completar el desarrollo de la mayor red de alta velocidad de Europa.

Así lo refleja el Programa de Actividad de Adif y Adif AV 2022-2026, actualizado en 2024, documento que presenta la 'foto fija' de las inversiones para consolidar el ferrocarril como eje de la movilidad sostenible para los traslados de proximidad y larga distancia de viajeros, y para que cada vez más mercancía se suba al tren. Este programa desarrolla la Estrategia Indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de la infraestructura ferroviaria aprobada por el Ministerio de Transportes el 31 de diciembre de 2022.

La mayor red de alta velocidad de Europa

Más de la mitad de la inversión de Adif y Adif AV para estos cinco años (12.108 millones euros) está destinada a la red convencional, Cercanías y mercancías, importe que supera así al de la alta velocidad. Además, se trabaja en la renovación y modernización de los diversos corredores de líneas de ferrocarril convencional y en la renovación de sistemas de señalización, electrificación y comunicaciones de la red.

Respecto a Adif AV, su previsión es invertir otros 12.000 millones entre 2022 y 2026 para continuar ampliando la red de alta velocidad y reforzar la actual, que, con 4.000 kilómetros, es la mayor de Europa. De ellos estaban ejecutados unos 7.000 millones al cierre de 2024. El documento de Adif destaca, entre otras, la "importante apuesta por la modernización de la red en servicio, especialmente con la renovación integral de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla.

Estas inversiones tienen la financiación garantizada, ya que, además de las aportaciones fijadas en el convenio con el Estado, cuentan con el respaldo de Europa mediante aportaciones de fondos europeos (total de 1.375 millones en el periodo) y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (más de 4.000 millones de euros).